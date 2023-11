Oral Unic Araucária dá dicas importantes para você manter sua saúde bucal em dia

Quantas vezes você costuma ir no dentista durante o ano? Se sua resposta for uma, ou nenhuma, é melhor agendar rapidamente uma consulta com um especialista. Assim como nosso corpo, a nossa boca também precisa de cuidados frequentes. Muitos problemas na saúde geral estão relacionados direta ou indiretamente com os cuidados da saúde bucal.

Diante desse quadro, a clínica odontológica Oral Unic Araucária faz um alerta para a necessidade de manter uma boa higiene oral, e este cuidado pode começar a partir de medidas simples, como manter uma boa alimentação, beber muita água e usar fio dental. “A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo. Além de ter as funcionalidades da fala, mastigação e respiração, é a principal cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, fazendo com que seja a entrada para bactérias e outros problemas que podem afetar a saúde de todo o corpo. Muitos problemas de saúde se manifestam primeiro como alguns pequenos problemas na boca, podendo ser um primeiro ponto para o diagnóstico, e vice-versa”, explica o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

Além dos cuidados com a saúde bucal, a população encontra atualmente, inúmeros tratamentos para os mais diversos problemas bucais, desde dentes manchados, até dentes mal posicionados, que também podem ser importantes quando o assunto é saúde bucal. No entanto, apenas a visita regular ao dentista pode determinar quais são os cuidados que o paciente necessita para ter uma saúde bucal em dia e também um sorriso bonito. “A prevenção é o melhor remédio, por isso, alguns hábitos simples podem evitar as mais variadas doenças, além de contribuir para um sorriso branco e hálito fresco”, reforça o dentista.

Dicas importantes

Use apenas escovas com menos de 3 meses de uso

Muitas pessoas não sabem, mas a vida útil desse acessório indispensável para a higiene dos dentes é de apenas três meses. Isso acontece porque o uso diário promove o desgaste gradual das cerdas, diminuindo sua eficiência na escovação. “O acúmulo de água na cabeça da escova cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento de bactérias e fungos que podem comprometer a saúde bucal. Por isso, é necessário substituir a escova de dentes por um modelo novo a cada três meses”, orienta Dr Robert.

Escolha um creme dental adequado para promover a saúde bucal

Muitas pessoas acreditam, erroneamente, que o creme dental tem apenas a função de facilitar o movimento da escova. Na verdade, o creme dental — que deve conter flúor em sua composição — tem papel fundamental na prevenção das cáries, no fortalecimento do esmalte dos dentes e na proteção contra bactérias. “Atualmente o mercado conta com uma ampla variedade de produtos, que oferecem benefícios que vão além da higiene bucal, atuando no controle do tártaro, clareamento, proteção antibacteriana e até diminuição da sensibilidade nos dentes”, diz o dentista.

Use o fio dental todos os dias

O uso do fio dental é a etapa da higiene diária que mais encontra resistência por grande parte da população. Mas usar esse acessório ao menos uma vez por dia, antes da escovação, é essencial para remover resíduos de alimentos que ficam alojados entre os dentes ou próximo à gengiva. “Usando o fio dental corretamente todos os dias é possível prevenir inflamações na gengiva, sangramentos, cáries e doenças causadas pelo acúmulo de placa bacteriana entre os dentes”.

Redobre a higiene antes de dormir

Sua mãe sempre dizia: “Filho, escove os dentes antes de dormir!” Você deve agradecê-la por isso. A higiene dos dentes no período noturno é a mais importante do dia, por um motivo muito simples: durante o sono, o fluxo de salivação diminui, tornando a boca um ambiente propício para a ação das bactérias causadoras de cáries e doenças que prejudicam a saúde bucal. “A higiene noturna deve incluir o uso do fio dental, a escovação dos dentes e até da língua — todo esse processo deve levar, pelo menos, dois minutos”, orienta o dentista.

Use o bochecho para evitar manchas nos dentes

Uma das principais causas de manchas e escurecimento dos dentes é o consumo de alguns alimentos e bebidas com excesso de pigmentação (vinho, café, chá preto) ou muito ácidos (refrigerantes, frutas cítricas). É impossível evitar todos esses alimentos, mas existe uma maneira simples de prevenir esse problema: basta fazer um bochecho vigoroso com água antes de escovar os dentes, removendo o excesso de corantes e a acidez. Esse hábito simples também previne que a acidez dos alimentos prejudique ainda mais o esmalte dos dentes por meio da fricção da escova.

“As consequências da negligência com os cuidados diários de higiene bucal podem ser graves, desde uma simples cárie e mau hálito a dentes manchados ou doença periodontal, problemas na gengiva e até comprometimento de vários dentes. Por isso, investir na higiene por meio de hábitos diários é a melhor maneira de promover a saúde bucal e garantir um sorriso saudável durante toda a vida”, aconselha Dr Robert.

