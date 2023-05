Oral Unic Araucária fala das vantagens dos implantes e dos protocolos

O sorriso é nosso cartão de visitas e é por isso que a aparência dos dentes faz toda a diferença. Não existe maquiagem, botox ou qualquer outro procedimento facial que chame tanta a atenção como ter dentes bonitos e bem cuidados. Além disso, um sorriso perfeito é sinônimo de autoestima elevada. Dessa forma, a recomendação é sempre manter os dentes bonitos e saudáveis, e dois procedimentos bastante indicados nessa hora são o implante e o protocolo.

A Oral Unic Araucária, clínica que recentemente completou dois anos de atividades, exemplifica os dois procedimentos e quais as vantagens que apresentam aos pacientes. Os implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionadas cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir as raízes dentárias. Quando colocados, permitem que sejam montados dentes substitutos sobre eles.

Por serem integrados ao osso, os implantes oferecem um suporte estável para os dentes artificiais. Próteses parciais e totais montadas sobre implantes não escorregarão nem mudarão de posição na boca, proporcionando grandes benefícios durante a alimentação e a fala. Esta modalidade de prótese é chamada “prótese sobre implante” e confere ao paciente mais segurança em todas as funções bucais, oferecendo uma situação mais natural do que pontes ou dentaduras convencionais.

Outra vantagem é que para a colocação de implantes não é necessário preparar ou desgastar um dente natural para apoiar os novos dentes substitutos no lugar como é feito em pontes fixas convencionais. “Um dos requisitos para receber um implante, é que o paciente tenha gengivas saudáveis e ossos adequados para sustentá-lo”, explica o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

Já o protocolo dentário, é uma prótese utilizada para repor todos os dentes de uma arcada, além disso, garante ao usuário um uso mais confortável devido a estabilidade que promove. Por ser uma prótese total, o protocolo só pode ser utilizado quando o paciente perdeu todos os dentes de uma arcada dentária.

Segundo Dr Robert, o protocolo dentário é responsável por repor os dentes faltosos de modo que garanta a devolução da estética e das funcionalidades que antes eram exercidas pelos dentes. Esse dispositivo é fixado sobre implantes, que podem aparecer em diferentes quantidades, sendo que normalmente são utilizados de 4 a 6 implantes para sua fixação”, ilustra.

O especialista lembra ainda que diferentemente de outras próteses totais, como por exemplo a dentadura que apresenta problemas de estabilidade, o fato de o protocolo ser fixado sobre implantes garante a ele alta firmeza, o que promove ao paciente mais confiança ao realizar atos cotidianos. “Isso acontece porque os implantes são fixados no próprio osso de sustentação do periodonto, o que faz com que eles permaneçam firmes durante a alimentação, fala e ao sorrir. E assim como seus implantes, também pode ser confeccionada de diferentes materiais, a fim de garantir ao paciente a possibilidade de escolher entre um tratamento esteticamente mais agradável ou mais em conta”, diz Dr. Robert.

Higienização

O fato de o protocolo dentário ser um dispositivo protético e não se tratar de dentes naturais pode levar o paciente a achar que não exige tantos cuidados com a higiene, porém a prótese também pode acumular bactérias e causar complicações pela falta de cuidados. “Isso não quer dizer que seja difícil realizar sua limpeza. É necessário manter a escovação normal dos dentes juntamente com o uso de fio dental. Além disso, para limpar o espaço entre a prótese e a gengiva pode-se utilizar uma escova interdental, pois ela consegue se encaixar nesse espaço de maneira simples”, orienta o especialista, acrescentando que também é possível utilizar jatos de água para auxiliar na limpeza, e para complementá-la, além de garantir que está sendo efetuada de maneira correta, é recomendado realizar a profilaxia regularmente.

Agenda uma visita!

Se você quer saber mais sobre os implantes, protocolos e outros procedimentos odontológicos que podem melhorar sua saúde bucal e deixar você com um sorriso perfeito, agende um horário na Oral Unic Araucária e faça uma avaliação.

A clínica está localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, n° 955, no Centro, os contatos podem ser feitos pelo: (41) 3607-0000 ou WhatsApp: (41) 99601-7938.

Edição n. 1364