Oral Unic completa 5 anos e se consolida no mercado

O Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela clínica Oral Unic de Araucária, destaca o padrão de qualidade da marca em todo Brasil. Foto: divulgação

Quem nunca precisou de um tratamento com um dentista? E sempre que isso acontece, as dificuldades se repetem: clínicas ultrapassadas, profissionais mal preparados, equipamentos antiquados, má localização, higiene do local comprometida, ou mesmo todas as questões juntas. E não dá pra vacilar quando o assunto é saúde bucal, já que todos esses fatores são determinantes na escolha de uma clínica e de profissionais qualificados.

Premiada pela excelência no ramo de franquias, a Oral Unic se destacou no ramo odontológico pelo cuidado por cada detalhe, desde a sua construção, até o seu dia a dia, no funcionamento de cada unidade. Ela foi planejada para ter uma estrutura completa e moderna, com equipamentos de última geração para análise, diagnósticos e manutenção dos dentes; profissionais altamente capacitados; excelente localização; além de cada unidade receber treinamentos para melhorar o atendimento e tratamento de seus pacientes. Tudo isso se reflete nos resultados positivos alcançados pela marca.

Unidade de Araucária

A nova unidade de Araucária segue o mesmo padrão de qualidade conhecido já por todo o Brasil. O doutor e responsável técnico da clínica, Robert Divino de Oliveira, ressalta que esse padrão é medido de forma rigorosa e necessária para o sucesso, tanto para os funcionários da clínica quanto para os pacientes que buscam tratamento. “Antes de abrirmos, nós profissionais recebemos todo um treinamento e atendemos uma série de protocolos para que possamos estar habilitados a fazer parte da rede e mantermos a mesma qualidade de serviços das demais unidades. Então a garantia de um tratamento seguro e bom com a Oral Unic é de praticamente 100%, já que trabalhamos com o melhor”, disse.

Com a unidade funcionando há menos de um ano, o cirurgião dentista apontou a necessidade das pessoas terem um lugar confiável para realizar os tratamentos odontológicos. “A cidade de Araucária estava precisando de uma empresa para se preocupar com o cuidado no sorriso dos seus clientes. Eu enxerguei essa necessidade e agilizei tudo para que pudesse trazer a Oral Unic para cá o mais rápido possível. E a aceitação foi imediata, pois logo depois da inauguração, muita gente já nos procurou”, pontuou Robert.

Serviço

Para os moradores de Araucária e região que necessitam de um tratamento odontológico e que estão à procura de um local ideal para realizá-los, a Oral Unic está com oportunidades únicas para melhorar a qualidade do seu sorriso. São vários tratamentos disponíveis e você pode fazer uma avaliação completa, com os melhores especialistas.

A clínica fica na Avenida Dr. Victor do Amaral, 955 – Centro. Você também pode entrar em contato pelo telefone (41) 3607-0000 ou enviando uma mensagem no WhatsApp para o número (41) 99172-1700.

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021