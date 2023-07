Ótica Vitória Régia apresenta tecnologia revolucionária que auxilia o cliente na escolha de lentes multifocais

Quando falamos em realidade virtual, imediatamente nos vem à cabeça os filmes de ficção científica. No entanto, hoje em dia essa tecnologia está presente no nosso dia a dia e agora também irá ajudar as pessoas a encontrarem a lente ideal para os seus óculos. E você aí, consegue imaginar uma lente multifocal, com incríveis 1.728 opções de campo de visão? Saiba que isso é possível, sim!

A Ótica Vitória Régia trouxe para Araucária o revolucionário Hybrid Lens System, um sistema que torna possível personalizar a lente de acordo com as necessidades específicas do cliente. “Além de oferecer 14 possibilidades de perfil pré-definidos, o Hybrid é um sistema prático e interativo que permite criar a lente ideal para cada pessoa”, afirma a empreendedora Chirlei, proprietária da Ótica.

A tecnologia permite mapear a real necessidade visual do cliente, definindo a lente exata que melhor se adapta às suas necessidades. Outra vantagem é que usando os óculos de realidade virtual o cliente, literalmente, passeia por diversos ambientes e cenários que fazem parte do seu dia a dia, como exemplo sua casa, uma praia, dirigindo um veículo, entre outros. “Com o novo serviço disponível aqui na ótica nós conseguimos personalizar o seu pedido de óculos. Isso porque a clareza, nitidez e campo de visão aprimorados pelas lentes Hybrid são simplesmente incomparáveis e ajudam principalmente aquelas pessoas que enfrentam dificuldades de se adaptar aos óculos. É quase indescritível citar todos os benefícios que o Hybrid Lens System pode proporcionar, é preciso vivenciar essa experiência na prática”, explica Chirlei.

Quem ficou curioso em conhecer essa nova tecnologia poderá fazer uma visita na Ótica Vitória Régia a qualquer momento ou participar do evento do lançamento oficial que acontecerá no sábado, 5 de agosto, na loja localizada na Avenida Victor do Amaral, 197, Centro, no horário das 10h às 15h. “Teremos a presença dos personagens Homem Aranha, Frozen e do Frajola, que é o nosso mascote, para que as crianças possam tirar fotos, além de um castelo inflável com pula-pula. Também será servido um coquetel para os clientes que desejarem conhecer a tecnologia”, convida Chirlei.

