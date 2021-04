Pais reclamam do tamanho do kit merenda entregue pelo Estado

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná anunciou há algumas semanas, a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias de estudantes regularmente matriculados nos colégios da rede estadual de ensino, inscritas no CadÚnico. Entretanto, a entrega gerou críticas por parte de alguns pais, que ficaram indignados com a precariedade dos kits.

“Recebemos menos da metade do kit enviado no ano passado. Vieram somente alguns alimentos e umas verduras”, reclamou um pai. Outra mãe usou as redes sociais para manifestar sua desconfiança na redução repentina do tamanho dos kits. “Isso tem que ser explicado pelo Governo. A gente merece saber o motivo de receber só isso”, cobrou ela.

A distribuição nas escolas

No Centro da cidade, a entrega realizada por uma das instituições de ensino na quarta-feira, 31 de março, não contou com alimentos secos, apenas legumes, verduras e carne. “Entregamos alimentos secos na semana passada, mas nessa não tem. Alguns pais procuraram o Ministério Público, mas estamos seguindo a relação que recebemos do núcleo”, explicou um dos responsáveis.

Já em outro colégio, agora localizado no bairro Capela Velha, o número de cadastros dobrou, chegando a mais 300 famílias atendidas pelo programa. “Não vieram kits fechados, fomos orientados a entregar os alimentos que fossem vencer em abril. Foi mandado a merenda que seria dos alunos, não existe mais o kit pronto. Essa merenda foi repartida para essas famílias”, explicou a direção.

Na área rural a entrega não foi diferente. De acordo com um dos colégios da região, a orientação foi para que eles deixassem 70% da merenda nos estoques, para o caso de os alunos retornarem às salas de aula nos próximos meses. Portanto, os alimentos foram fracionados e em seguida entregues aos cadastrados. “Aumentou muito a demanda e a gente tinha pouca coisa. A ordem era não zerar o estoque, mas também não queríamos deixar ninguém sair de mãos abanando nesse momento difícil que passamos. Decidimos mandar os legumes que chegaram aos que ficaram sem os alimentos secos”, relata a diretora.

Posicionamento da SEED

Sobre a redução na quantidade de alimentos, a SEED explicou que neste ano a entrega é de um kit por família e não de um kit por estudante, como foi em 2020. “Também pode acontecer do inscrito no CadÚnico estar fora da lista dos beneficiários, caso os dados cadastrados estejam diferentes dos que constam no SERE (Sistema Estadual de Registro Escolar), como o nome, data de nascimento ou CPF. Outro exemplo é o caso de cadastros novos. Se você fez sua inscrição no cadastro único recentemente (nas últimas semanas), é possível que seu nome não conste na lista atual”, esclareceu.

Ainda de acordo com a secretaria, a distribuição dos alimentos acontece de acordo com a disponibilidade de estoque das instituições de ensino. Ou seja, pode variar de escola para escola e novas entregas estão condicionadas a fatores como a continuidade da suspensão de aulas presenciais. Quando o ensino híbrido entrar em funcionamento, a merenda será utilizada na escola.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021