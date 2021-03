Pelo segundo ano consecutivo, pandemia obrigou Grupo Lanteri a cancelar espetáculo da Paixão de Cristo

Compartilhe esta notícia:

Público terá que ficar mais um ano sem o espetáculo emocionante do Grupo Lanteri. Foto: Carlos Poly

A exemplo do ano passado, quando a pandemia do novo coronavírus foi anunciada para o mundo, há poucas semanas antes da Páscoa, muitos espetáculos foram cancelados ou adiados. Um deles foi o do Grupo Lanteri, conhecido regionalmente por suas apresentações teatrais sobre a “Paixão de Cristo”. Incialmente o grupo havia transferido a data para setembro daquele ano, acreditando que a crise na saúde estaria amenizada, porém isso não ocorreu e o espetáculo foi cancelado em definitivo.

Este ano, mais uma vez por causa da pandemia, o Lanteri decidiu não realizar o espetáculo, mesmo que sem público, para não colocar em risco a saúde dos seus integrantes. A apresentação da “Paixão de Cristo”, considerada a segunda maior encenação sobre o tema no Brasil, se tornou tradição na Sexta-Feira Santa e por anos vinha reunindo públicos expressivos, sempre batendo recordes. As duas últimas apresentações foram em Araucária, no Parque Cachoeira.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021