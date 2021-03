Pizza continua sendo a queridinha, mesmo na pandemia

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

A pizza sempre foi a queridinha dos brasileiros, e na pandemia, ela acabou conquistando ainda mais fãs. Quem nunca pediu uma pizza em casa para saborear com a família, amigos ou colegas de trabalho, que levante a mão. Difícil, né? Porque a pizza cai bem a qualquer hora e em qualquer momento. E não seria o isolamento social que iria nos privar da sua majestosa presença em nossa mesa. As pizzarias se preocuparam muito com isso, e voltaram o foco para o serviço de delivery, garantindo assim, que as pessoas pudessem fazer seus pedidos e receber suas pizzas, na segurança de suas casas.

A Pizzaria Doney, no bairro Campina da Barra, está arrebentando nesse quesito. E nem precisou se reinventar tanto, já que o delivery sempre esteve entre as opções para pedidos dos clientes. Na pandemia, a Doney manteve o salão aberto e até fez ampliações, sempre que isso foi possível, com total segurança, mas em paralelo, o delivery funcionava a todo vapor. “O delivery ficou ainda mais forte, porque as pessoas que vinham no salão e conheciam nossas pizzas, porções, lasanhas e calzones, queriam continuar apreciando nosso cardápio, e com a entrega na comodidade de suas casas, isso foi possível. É claro que os clientes novos sempre estão chegando, porque quando você ama aquilo que faz, reflete no seu produto final. E a notícia disso se espalha rapidinho. Tão rapidinho que até conquistamos paladares de fora da cidade, como o nosso cliente Pedro Henrique, jogador do Atlético Paranaense, que ama nossas pizzas. Quando ele não pode vir na pizzaria, faz o pedido para receber na sua casa, em Curitiba”, contam orgulhosos os proprietários Osney e Viviane.

A pizzaria, segundo os empreendedores, tem uma excelente equipe, pronta para atender bem os clientes. Todos estão bem treinados e preparados, desde as atendentes, pizzaiolos e motoboys. “Nosso cliente é sempre bem atendido, as pizzas são bem caprichadas e a entrega é super rápida. A pizza chega quentinha na sua casa”, afirma Osney.

Peça pelo APP

Delivery está atendendo a todo vapor, para que os clientes recebem as pizzas na segurança de suas casas.

O aplicativo da Doney Pizzaria, além de facilitar na hora dos pedidos, ainda dá 10% de desconto no valor da compra, basta digitar o código 9593. Pelo app, que pode ser baixado no Google Play, além do desconto o cliente encontra promoções exclusivas. O desconto de 10% vale também para os pedidos feitos pela loja virtual (https://pizzariadoney.pedidoonline.jclan.com.br/).

Quem preferir também poderá fazer seus pedidos pelo Whatsapp 99593-9063 ou nos telefones 3643-4047 e 3607-2533. “Nosso cardápio é super variado, temos mais de 80 sabores de piz­zas salgadas, 19 doces, 10 sabores de calzones e cinco sabores de lasanhas. Além disso, são várias promoções para os clientes. Uma delas é o Combo Big, que leva uma pizza tradicional de 12 fatias (até três sabores), mais uma brotinho (um sabor), por apenas R$ 55,00. No lugar da brotinho o cliente pode optar por uma Coca Cola 2 litros. Não dá pra perder essa!”, convida Viviane.

Foto: Marco Charneski

Osney e o jogador do Atlético PR, cliente fiel

Doney Pizzaria possui uma equipe de atendentes, pizzaiolos e motoboys treinados para atender bem os clientes

Delivery está atendendo a todo vapor, para que os clientes recebem as pizzas na segurança de suas casas.

