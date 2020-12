Plantão Comercial – Edição 1243

Compartilhe esta notícia

Chopp em qualquer lugar

Na Sena Chopp seu conforto e segurança vêm sempre em primeiro lugar. Atendendo aos pedidos pelo delivery, o estabelecimento possui a bebida ideal para o seu evento de fim de ano. Ligue para o disk chopp nos números (41) 99933-7937 e (41) 99815-1586 e garanta o seu.

Churrascaria do ano

Vencedora do prêmio de melhor churrascaria do ano, a Cristal está trabalhando a todo vapor para fechar 2020 com chave de ouro. A churrascaria ainda possui datas disponíveis para as reservas das famosas confraternizações de fim de ano. Os proprietários lembram aos clientes que a reserva antecipada é ainda mais importante agora, em função do número limitado de mesas. A Cristal e sua equipe entrarão de férias no dia 4 de janeiro, retornando com força total no dia 18 do mesmo mês, junto das noites temáticas.

Pensou em presente, pensou Viva Modas

Ainda não garantiu os presentes de Natal? Então corra para a Viva Modas e encontre opções para toda a família com até 70% de desconto. Localizada na Praça Dr. Vicente Machado, n° 420, bem no centro da cidade, a loja está atendendo em horários especiais, para evitar aglomerações e trazer mais conforto aos clientes. De segunda a sexta, a Viva Modas funciona das 9h às 19h, aos sábados, das 9h às 17h e aos domingos, das 13h às 17h. Tire suas dúvidas com a equipe da loja pelos telefones (41) 3607-1354 ou (41) 99181-9395.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020