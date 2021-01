Plantão Comercial – Edição 1244

Compartilhe esta notícia

Muitas novidades na Pizzaria Doney

Com atendimento no delivery, balcão e salão, você não tem desculpa para não fazer seu pedido na Pizzaria Doney. Seguindo os protocolos de saúde estipulados pelo decreto municipal, o estabelecimento localizado na Rua das Flores, n° 543, no Campina da Barra, atende os fregueses diariamente, das 18h às 23h30, e no salão até às 22h. Contudo, a partir do dia 19 de janeiro, a pizzaria deixará de abrir as terças-feiras.

Além dessa novidade, a Doney preparou descontos especiais para quem usa o aplicativo da pizzaria. Quem pede as delícias do cardápio pelo app, ganha 10% de desconto usando o código 9593. Eles também estão servindo rodízio, atendendo pelo IFood e delivery pelos números (41) 99593-9063, (41) 3643-4047 e (41) 3607-2533.

Marque na agenda

A churrascaria mais tradicional de Araucária vai retomar os trabalhos em 2021 na próxima terça-feira, 19 de janeiro. Com horários flexíveis e segurança, a Cristal avisa aos clientes que as conhecidas noites temáticas voltarão já na quarta-feira, 20. A churrascaria está localizada na marginal da Rodovia do Xisto, n°476, no Sabiá. Os horários de atendimento no almoço e jantar são de terça a sábado, das 11h às 14h30, e das 18h30 às 22h, e aos domingos, apenas almoço, das 11h às 15h. Há também a entrega de marmitex pelo delivery, no telefone (41) 995140-3495.

Prontos para atender

Após um merecido descanso, a Fábrica do Marceneiro retomou os atendimentos na segunda-feira, 4 de janeiro. A loja, que oferece tudo em soluções para móveis, fica na Avenida Pedro Euzébio Lemos, número 109, no Palmital. O telefone para contato é o (41) 9619-4371. Aproveite para repaginar sua casa ou escritório em 2021, venha conhecer a Fábrica do Marceneiro!

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021