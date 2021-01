Plantão comercial – Edição 1245

Compartilhe esta notícia

Agora é rodízio todo dia

Para a alegria dos clientes, o rodízio na Pizzaria Villa Nostra passou a acontecer de segunda a domingo. O cardápio é de dar água na boca e possui opções para todos os gostos, contando com porções, massas e até crepes, por apenas R$39,90 por pessoa. O restaurante vem seguindo as orientações dos órgãos de saúde, atendendo presencialmente na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1203, bairro Iguaçu e no delivery pelos telefones (41) 3048-7442 e (41) 99817-3094.

Locação pelo Whatsapp

Garantir os utensílios perfeitos para o seu evento especial nunca esteve tão fácil. A Faça Festa tem tudo que você precisa. Mas é importante lembrar que a loja ainda não está realizando atendimentos presenciais, abrindo exceções apenas para retiradas e devoluções de reservas, respeitando as normas impostas pelo decreto municipal. Por isso, todos os serviços podem ser contratados pelo telefone. Mantendo os valores praticados no ano passado e redobrando os cuidados, o estabelecimento atende reservas pelos telefones (41) 99978-9822, (41) 99671-2092 e (41) 3643-9934, das 13h às 17h30.

Oportunidade imperdível

A Z4 está com promoções imperdíveis neste começo de ano. No Auto Center o kit geometria e balanceamento, até aro 15, sai por R$60. É isso mesmo! E ainda não acabou. Carga de gás ar condicionado por R$90 e polimentos de farol por R$50. Não dá para perder. A Z4 fica na rua Dr. Guilherme da Mota Corrêa, n° 263, no Centro. Tire dúvidas sobre os serviços nos números (41) 3642-1784 e (41) 99896-0600.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021