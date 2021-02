Plantão Comercial – Edição 1248

Compartilhe esta notícia

Novidade no mercado

Atendendo diretamente comércios como mercados, hotéis, restaurantes, panificadoras, hortifrutis, frutarias, lanchonetes e pizzarias, a Araufrutas é a mais nova opção de atacado e distribuição de hortifrutis, granjeiros e pescados na região. Além da variedade, os produtos fresquinhos vêm direto dos produtores locais e a distribuidora ainda conta com a entrega delivery, onde se pode agendar para buscar na sede da empresa, ou se preferir economizar, optar pela entrega personalizada. Conheça a Araufrutas e faça seu pedido através do telefone (41) 98703-4508.

Sucos de todas as cores e sabores é na Moenda

Seja pelo IFood ou presencialmente, os sucos e salgados da Moenda não perdem o sabor irresistível. Desde 1974 no mercado, a Sucos Moenda conta com mais de 100 sabores diferentes, desde os clássicos até as combinações mais ousadas, a exemplo do suco de banana. Em Araucária, a Moenda está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, n° 241, no centro da cidade. Para quem quer provar as delícias sem sair de casa, basta entrar em contato pelo (41) 98767-5872 ou usar o aplicativo IFood.

Já chegou em Araucária

Com diversas filiais espalhadas pelo Estado, a Audiba Aparelhos Auditivos inaugurou em Araucária no fim de janeiro, proporcionando aos cidadãos mais comodidade e bem-estar. Os aparelhos disponíveis são de fabricação internacional e auxiliam no trabalho de reabilitação auditiva, devolvendo aos pacientes qualidade de vida. A empresa paranaense também trata pacientes que sofrem de apneia do sono. A Audiba fica na rua Pedro Druszcz, n° 770, no Centro.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021