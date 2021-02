Plantão Comercial – Edição 1250

Compartilhe esta notícia

Casa dos campeões

De vitaminas e suplementos alimentares a New Street entende, e não é de hoje que a loja conta com um espaço de nutrição dedicado aos seus clientes. Além das novidades exclusivas de marcas como “Max Titanium” e “Integralmedica”, a New Street tem o “Espaço Nutrição” em suas redes sociais, onde esclarece dúvidas frequentes dos usuários em relação ao uso dos produtos. Sendo o maior centro de distribuição de suplementos da região metropolitana, a loja conta com dois endereços. O primeiro na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1.877, Sala 1 e o segundo na Rua Miguel Bertolino Pizatto, n°1.174, no Centro. Ligue (41) 3031-2391 e converse com um dos atendentes.

Conquiste um sorriso único na Oral Unic

Agora em Araucária, a Oral Unic já está atendendo na Avenida Dr Victor do Amaral, n° 955, no Centro. Com espaço amplo, a clínica atende a diversas especialidades, realizando vários tratamentos, sem contar que tem a Clínica Premium. O consultório moderno busca promover experiências únicas aos pacientes, priorizando o conforto e segurança sempre. Agende uma avaliação pelos telefones (41) 41 3607-0000 ou (41) 41 99172-1700.

Tradição direto do Rio Grande do Sul

Um lanche do tamanho da sua fome é só na Cachurrasco e Xis Gaúcho. Direto do Rio Grande do Sul, a receita passada de geração para geração conta com carnes selecionas e maionese caseira para acompanhar os 19 centímetros de lanche. O “Cachurrasco”, especialidade da casa, é feito com pão de cachorro-quente, mas o diferencial, é claro, está no churrasco feito na brasa. No cardápio, além do cachurrasco, tem X-Salada, X-Tudo, que apesar de clássicos, vão te surpreender pelo sabor e pelo tamanho. Atendendo somente pelo delivery e IFood, o número da Cachurrasco e Xis Gaúcho é o (41) 98775-4536.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021