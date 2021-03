Plantão Comercial – Edição 1252

Compartilhe esta notícia:

Atendimento de primeira para seu melhor amigo

Tratando cães, gatos e animais silvestres há mais de 10 anos na cidade, a Clínica Veterinária Mikosz Vet conta com a confiança dos clientes, oferecendo serviços completos, desde consultas, vacinação, odontologia, internamento e atendimento especializado em cirurgias. Seguindo aos protocolos de saúde, a clínica fica na rua Maria Karas, n°105, no Centro. Entre em contato com a equipe pelos telefones (41) 99980-7750, (41) 99977-1280 e agende a visita do seu animal de estimação.

Lanche na hora do almoço

Já pensou em provar hambúrguer artesanal, porções e sobremesas sem precisar sair de casa para pedir? No “O Texano Burger” isso é possível. Com atendimento delivery no IFood e também pelo Uber Eats, o restaurante possui um cardápio cheio de pratos deliciosos, e o melhor, horário flexível. Aberto na segunda, das 11h ás 23h, na terça, das 17h ás 23h, na quarta, das 9h às 23h, na quinta, das 10h às 14h e retornando das 17h até ás 23h, na sexta-feira, das 10h às 14h30, voltando às 17h até às 23h, no sábado das 10h às 23h, retomando das 17h às 23 e no domingo a partir das 17h até às 23h, o araucariense pode pedir quando quiser. Conheça o Texano ligando no (41) 3126-2200 ou (41) 99723-5952.

Mês da construção na Matergi

Março é o mês da construção na Matergi, por isso, quem está construindo ou reformando não pode ficar de fora. O material de construção, localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2600, bairro Iguaçu, baixou os preços de vários produtos para pagamento à vista. Lembrando que a Matergi conta com site e televendas, por onde o cliente pode comprar sem sair de casa. A promoção vai até o dia 31 de março, então não perca tempo.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021