Plantão Comercial – Edição 1256

Bom gosto em móveis

Transformar o projeto do seu lar em realidade é tarefa para quem tem experiência. A Belniaki & Belniaki Móveis Planejados está em Araucária há 22 anos e prioriza qualidade em seus trabalhos, criando ambientes aconchegantes e práticos para o dia-a-dia. A loja ampla, localizada na Avenida Pedro Euzébio Lemos, n°109, no Palmital, conta com show room completo, onde os clientes podem se inspirar, visitando a fábrica da Belniaki. Ligue no (41) 98414-8547 e conheça a equipe especializada da loja.

Muito mais que pizza

O carro chefe da Pizzaria Doney são as pizzas, e disso todo mundo sabe. São inúmeros sabores, desde os tradicionais até os mais especiais, como a de “Nachos”. Sempre no capricho, o cardápio é recheado de novidades e agora conta com a mais nova delícia: a porção de chuleta com polenta. Não dá para ficar sem experimentar. A Doney fica na Rua das Flores, n°549, no Campina da Barra. Peça pelo delivery nos telefones (41) 99593-9063, (41) 3643-4047 ou baixe o app da pizzaria gratuitamente na Apple Store ou Google Play.

Mês da hidráulica na Matergi

Abril já começou e junto com ele, o mês da hidráulica na Matergi. São descontos imperdíveis em vários itens da loja, para pagamento à vista, que farão a diferença no bolso na hora de fechar a conta no fim da obra. A promoção será válida até o dia 30 deste mês, então aproveite! A Matergi atende na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2600, bairro Iguaçu, respeitando as normas impostas pelo decreto vigente.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021