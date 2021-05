Plantão Comercial – Edição 1259

Na Araufrutas, a entrega é pelo delivery

Produtos higienizados, fresquinho e in natura são a especialidade da Araufrutas. A empresa atua em parceria com os produtores locais, entregando aos comerciantes da cidade hortifrútis, granjeiros e pescados de qualidade. Voltada a mercados, hotéis, restaurantes, panificadoras, hortifrutis, frutarias, lanchonetes e pizzarias, a Araufrutas desenvolveu um sistema delivery para facilitar a rotina dos empresários. Pedindo pelo (41) 98703-4508, os produtos chegam até você com agilidade e toda a segurança necessária neste período de pandemia.

Atendimento oftalmológico agora é na Clínica São Vicente

Há mais de um ano na cidade, a Clínica São Vicente está sempre buscando trazer aos araucarienses o maior número de especialidades, com profissionais qualificados para melhor atender. A novidade da casa de saúde neste mês de abril é a chegada do atendimento de oftalmologia. Cuide do seu bem-estar com a Clínica São Vicente. Agende uma consulta pelos telefones (41) 98780-1440 ou (41) 3552-4000 e conheça a unidade, localizada na Rua São Vicente de Paulo, nº 250, no Centro.

Compra segura

Diante das recentes mudanças causadas pela Covid-19, a Audiba, que está sempre se reinventando, trouxe novas alternativas para os clientes adquirirem os aparelhos auditivos da marca. Mesmo com a filial na cidade de portas abertas, as compras também podem ser feitas de forma segura pelo site. Além disso, a Audiba realiza atendimento domiciliar no município. Ligue (41) 3318-3233 e conheça melhor as soluções tecnológicas do centro.

Seis anos de história

A Peixaria Claudia Pescados já se tornou parte do município, por sua variedade em produtos e qualidade. A loja completou na última terça-feira, 27 de abril, seis anos de história em Araucária, e Claudia aproveitou a data para agradecer aos clientes e amigos que fazem parte dessa jornada. Localizada na Avenida Dr Victor do Amaral, n° 1697, no Centro, a peixaria vem atendendo a todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021