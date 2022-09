Plantão Comercial – Edição 1262

Agora online

O projeto verão começa no inverno, por isso, o Consultório de Nutrição Ellen Linhares, que está sempre inovando, trouxe novidades no já conhecido programa de emagrecimento do espaço. Agora com a opção online, o método conta com sessões semanais, orientações e plano alimentar individualizado, auxiliando na mudança de hábitos dos pacientes. O consultório também trabalha com nutrição infantil e muitas outras especialidades, oferecendo sempre atendimento humanizado. Ligue (41) 99861-6964 e agende uma visita.

Refeição completa no Posto Cordilheira

De segunda a sábado, o Posto Cordilheira, localizado na Avenida das Araucárias, n° 5568, no Chapada, serve pratos executivos caprichados. O cardápio variado agrada até os mais exigentes paladares, com uma opção diferente a cada dia da semana e, nas sextas-feiras, tem aquela boa e velha feijoada. Além do almoço, os clientes do Cordilheira encontram lanches, refeições e sobremesas de dar água na boca.

Presentão no mês das mães

No mês de maio, a Clínica de Estética Vaanessa Silveira preparou promoções especiais para as mamães araucarienses. Comemorando uma das datas mais importantes do calendário, a limpeza de pele no espaço sai por R$89,90. Também tem promoção no microagulhamento, agora por R$120. Isso sim é presentão! A clínica fica na Rua Guadalajara, n°497, no Centro. Conheça esses e os demais procedimentos da clínica e aproveite para presentear sua mãe.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021