Plantão Comercial – Edição 1265

Aniversário na WS Baterias

A loja de peças automotivas WS Baterias vai completar dois anos de trabalho no bairro Capela Velha. A data não passará em branco para os clientes, pois eles vão aproveitar ao longo deste mês, promoções pra lá de especiais. Para quem quer comprar sem sair de casa, o frete na compra das baterias da WS sai de graça, e não é só isso. A empresa trabalha com marcas líderes no mercado como BatFlex, Moura e Yokohama, e as baterias têm um ano de garantia. O atendimento é 24h, com parcelamento nas compras em até 3x sem juros, e instalação gratuita para as regiões mais próximas. Aproveite o aniversário da WS e garanta a bateria nova do seu carro por até R$129. A loja está localizada na Avenida Avestruz, nº 661. O telefone para contato é o (41) 99652-2908.

Tudo para o seu treino

Em meio a pandemia, muita gente decidiu continuar a rotina de exercícios em casa. Contudo, treinos eficientes pedem os equipamentos certos. Na Master Fit Saúde Store existem diversos acessórios para que a sessão de exercícios seja completa e segura. E lembre-se: o cuidado na escolha dos equipamentos reflete diretamente nos resultados, evitando lesões indesejadas! Confira todos os produtos disponíveis na loja acessando o site https://masterfitsaude.com.br

São muitas chances de ganhar

A comemoração dos 15 anos do Material de Construção Matergi está só começando, mas já fez a alegria de um araucariense sortudo. Rafael Oliveira levou para casa uma TV de 32 polegadas, no primeiro dos vários sorteios que estão rolando na loja. A promoção continua, e para participar é fácil. Basta fazer R$250 em compras na loja física da Matergi e pronto, no ato você ganha um cupom para participar do sorteio que acontecerá durante a semana. Faça parte da festa da Matergi! O material de construção fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 2600, bairro Iguaçu.

Para a Coluna Comercial; Ligue: 3614-2500

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021