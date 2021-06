Plantão Comercial – Edição 1267

Fábrica do Marceneiro agora na Shopee

Com opções de sobra, a Fábrica do Marceneiro é a escolha certa para quem vai instalar um móvel ou até mesmo fazer uma reforma caseira na mobília. A loja conta com profissionais experientes, atentos aos desejos dos clientes e prontos para auxiliar na escolha certa. A fábrica, localizada na avenida Pedro Euzébio Lemos, nº 109, na área rural de Palmital, está com uma novidade. Agora dá para comprar os itens vendidos pela loja, como corrediças, dobradiças, rodízios, fechaduras, puxadores e parafusos pelo aplicativo da Shopee. Além da comodidade de comprar sem sair de casa, as compras estão com frete grátis e ainda têm descontos usando os cupons dados pelo app. Não deixe de aproveitar!

Saia do aluguel com a LJC Imóveis

O primeiro passo para se viver bem, é morar bem. Com esse lema, a LJC Imóveis preparou uma oportunidade imperdível aos araucarienses que sonham em sair do aluguel e conquistar a casa própria. Projetado de forma aconchegante, o sobrado, localizado no bairro Iguaçu, é a escolha perfeita para as famílias que buscam conforto. O empreendimento possui três dormitórios, sendo um com suíte, closet e sacada, vaga de garagem para até dois carros e amplo espaço nos fundos, com aproximadamente 80m² e churrasqueira. Ligue (41) 99974-0086, converse com um dos corretores da LJC e conheça mais detalhes do projeto.

Conheça a HRCell

Assistência técnica ágil e de qualidade em computadores, tablets e notebooks é a especialidade da HRCell. Com foco na satisfação dos clientes, a loja também atua na área de infraestrutura de redes e servidores, entre outros serviços de TI, com suporte presencial e remoto. Deixe o sufoco com os computadores para trás! A HRCell fica na Rua Carlos Vicente Zapxon, nº 303, no Costeira.

Ainda dá tempo de participar

O terceiro ganhador da série de sorteios em comemoração aos 15 anos do Material de Construção Matergi, já foi sorteado. O sortudo da vez foi Siderlei Cropolato, que levou para casa um aquecedor, da Ventisol, novinho. A promoção continua, e para participar é fácil: basta gastar R$250 em compras na loja física da Matergi, e pronto, no ato você ganha um cupom para participar.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021