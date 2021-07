Plantão Comercial – Edição 1272

Queima de estoque Construgai

O mês de julho é de queima de estoque no Material de Construção Construgai. Seja nas reformas simples ou construções do zero, a Construgai está pronta para atender, com parcelamento em até 12x sem juros e orçamento direto no WhatsApp. A promoção na loja acaba no fim deste mês, então não perca tempo e garanta os materiais para sua obra. A Construgai fica na Avenida Independência, n° 881, em Porto Laranjeiras.

Atendimento a qualquer hora do dia

A Clínica São Vicente atende diversas especialidades na sua sede, em Araucária, há mais de um ano. Mas o que muitos pacientes ainda não sabem, é que o espaço disponibiliza atendimento em ortopedia, clínica médica e pediatria durante todo o horário de funcionamento da clínica, sem necessidade de agendamento prévio. Visite o espaço, localizado na Rua São Vicente de Paulo, nº 250, no Centro e conheça a equipe de especialistas. Acesse (https://csv.med.br/) e confira a lista de convênios parceiros.

Preço congelado na Check Box

Para combinar com as baixas temperaturas desta semana, a Check Box congelou os valores dos produtos. São pneus dos aros 13,14,15 e 16 por preços arrasadores. Não perca tempo e garanta o do seu veículo! A promoção, válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, faz parte do sistema de entrega da carcaça do pneu antigo. Aproveite! A loja fica na Avenida Dr Victor do Amaral, n°1380, no Centro.

