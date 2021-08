Plantão Comercial – Edição 1274

Churrasco de qualidade tem nome em Araucária

De terça a domingo, a Churrascaria Cristal oferece almoço e jantar de qualidade, sempre priorizando o bem-estar e a segurança dos clientes. Com variedade no cardápio, o rodízio no espaço vai muito além das carnes. Bastante popular, a noite do sushi já faz parte da rotina dos araucarienses, sem contar as incontáveis opções no buffet de frutos do mar e de pratos quentes. Existem pratos para todos os gostos, até mesmo a tradicional feijoada de sábado, que acompanha aquela caipirinha caprichada, e as sobremesas de dar água na boca. A churrascaria se adaptou à pandemia e agora os clientes também podem provar o tempero tradicional do restaurante em casa, pedindo marmitex pelo delivery, no (41) 99514-3495. A Cristal está localizada às margens da Rodovia do Xisto, n° 5869.

En-Cantar Marista

Dedicada à formação humana dos alunos, os preparando para o mundo, O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus desenvolveu, junto dos estudantes do período integral da instituição, o projeto “En-Cantar”. A ação consiste na ideia nobre de cantar para os pacientes internados em hospitais. O objetivo é trazer ao coração dessas pessoas carinho e alento durante o momento de distância entre os familiares. Conheça esse e outros projetos seguindo a página do Marista no Facebook.

O melhor na palma das mãos

A OralUnic Araucária possui um aplicativo completo, criado para os pacientes agendarem avaliações, tirarem dúvidas diretamente com as equipes odontológicas e muitos outros serviços sem precisar deixar o conforto do lar. Baixe o app, disponível para download nas principais plataformas digitais, e viva a experiência única de conforto e praticidade de um tratamento personalizado, em todos os sentidos.

