Plantão Comercial – Edição 1279

Vacinados contra a Covid-19 tem descontos na Pratense

Na Pratense os araucarienses imunizados contra a Covid-19 tem desconto. É isso mesmo! Os estudantes que apresentarem a carteirinha de vacinação em dia ganham R$50 de desconto na matrícula. Vacine-se, salve vidas e aproveite essa oportunidade de ouro e dê um basta nos pedidos de carona para os amigos, começando agora mesmo a realizar o sonho da habilitação. Mas atenção, o desconto não é acumulativo, ele é válido para ambas as doses. Entre em contato com a equipe da auto escola pelos telefones (41) 3642-3894 ou (41) 9 9928-9807 e conheça as condições especiais de pagamento para a primeira CNH. A Pratense fica na Rua Major Sezino Pereira de Souza, n°628, bem no Centro de Araucária.

Renove seu sorriso na Oral Unic

A oportunidade que você esperava para investir na sua saúde bucal chegou! A Oral Unic preparou um plantão especial nos dias 17 e 18 de setembro, para quem estava procurando uma chance de realizar implantes dentários, com máxima qualidade e total segurança. Aproveite essa chance única e as facilidades em tratamentos odontológicos oferecidos pela Oral Unic e renove o seu sorriso com quem entende. É agora ou nunca! Agende já uma avaliação pelo telefone (41) 3607-0000. A clínica consultório está localizada na Avenida Doutor Victor do Amaral, n° 955, no Centro de Araucária.

Semana do consumidor Razera

Todo apaixonado por máquinas e ferramentas conhece a variedade e a qualidade dos produtos da Razera Máquinas. Para comemorar a semana do consumidor, a loja preparou promoções imperdíveis. Com parcelamento facilitado, a loja oferece cortadores, parafusadeiras, furadeiras, serras de mármore e lavadoras em promoção. Garanta a sua, pois os preços especiais são válidos até esta sexta-feira, 17 de setembro. A Razera fica na Rodovia do Xisto, n° 5704, bairro Tindiquera.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021