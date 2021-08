PM intercepta guincho roubado que transportava outros carros com alerta de roubo

Foto: divulgação

Nesta quinta-feira, 19 de agosto, uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento próximo à Rodovia do Xisto, no bairro Capela Velha, quando recebeu a informação, via central, de que um veículo guincho, que havia sido roubado na cidade de Bocaiúva do Sul, teria passado pelo radar da rodovia, ainda em Curitiba, e seguia para Araucária. Diante da informação, a PM intensificou o patrulhamento na via, e no trecho próximo a distribuidora de combustíveis Raizen, no Jardim Alvorada, viu um veículo com as mesmas características, e fez a abordagem.

Na checagem no sistema SESP, a PM constatou que havia o alerta de roubo do dia 19/08/2021. No interior do guincho, tinha um par de placas, que correspondiam a um outro veículo, da mesma cor e do mesmo modelo do roubado. Acoplado ao guincho havia ainda uma caminhonete prata mmc/L200 Sport 4X4 GLS prata e um Gol Clio vermelho, este último carro, porém, na consulta do número do seu chassi no sistema SESP, bateu em outro carro do mesmo modelo e da mesma cor, que também estava com alerta de roubo ocorrido no dia 11/08/2021, em frente a empresa Berneck.

Diante de tantas evidências, o motorista do guincho recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Araucária, para as providências necessárias. O delegado Bradock, da cidade de Bocaiúva do Sul, acompanhou o desenrolar da situação em Araucária, juntamente com sua equipe, para formalizar o flagrante.