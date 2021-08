PM prende homem com dois mandados em aberto

Por volta das 18 horas de segunda-feira, 2 de agosto, a Polícia Militar de Araucária foi acionada para comparecer ao Fórum da cidade, onde haveria um indivíduo com um mandado de prisão a cumprir. A equipe foi até a Vara Criminal do Fórum e acabou detendo o homem, que apresentava contra si dois mandados em aberto, pelos artigos 13 e 157 do Código Penal Brasileiro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis. A esposa, que o aguardava na saída do Fórum, levou um susto ao ser comunicada sobre a prisão do marido.

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021