Prefeitura abre teste seletivo para contratação de estagiários

Compartilhe esta notícia

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) informou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, que abrirá processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação de estudantes interessados em estagiar nas repartições públicas da Prefeitura de Araucária.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 7 e 15 de janeiro. Existem vagas para estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio específico com habilitação em Magistério, Pós-Médio e Ensino Superior. Todo o processo de seleção é feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE).

Para se inscrever o candidato deverá acessar o site www.cieepr.org.br, clicar aba “estudantes”, depois em “processo “processo seletivo especial” e lá localização o link da seleção para a Prefeitura de Araucária.

Para se candidatar, os interessados precisam ter idade igual ou superior a 16 anos no momento da inscrição, além de estar cursando entre o segundo e o penúltimo período do curso agora em janeiro. Os interessados também não podem ter estagiado anteriormente na Prefeitura por período superior a 24 meses. Os aprovados no teste seletivo integrarão uma base de dados da Prefeitura pelo período de um ano, o qual pode ser prorrogado por igual período. A convocação dos aprovados para estágio se dará conforme necessidade das secretarias municipais, sendo que a aprovação não garante ao candidato a certeza da convocação.

Prova objetiva

Todos os que se inscreverem para a prova precisarão realizar uma prova objetiva, com questões de múltipla escolha. O teste será aplicado de forma online no dia 19 de janeiro de 2021, no horário compreendido entre 14h30 e 16h30. O link para acesso a prova será enviado ao email que os candidatos preencherem no momento da inscrição.

Ensino Médio

Segundo as regras do processo seletivo estão apto a se inscrever estudantes que estejam cursando ensino médio regular ou EJA e também aqueles que estejam cursando ensino médio com formação em Magistério.

Ensino Pós-Médio

Já os estágios de ensino pós-médio são para aqueles estudantes que estejam cursando Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática.

Superior

Já na disputa para as vagas de curso superior podem se candidatar acadêmicos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Biologia, Biomedicina, Comunicação, Contabilidade, Dança, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Farmácia, Física, Fisioterapia, História, Informática, Logística, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Radiologia, Serviço Social, Teatro e Turismo.

Estagiários também têm direito a auxílio-transporte