Prefeitura notifica empresa a acelerar obras de asfalto nos jardins Milão e Juruá

Empresa está demorando mais do que o previsto para concluir a obra. Foto: divulgação

A pavimentação asfáltica nas ruas dos jardins Milão e Juruá, no bairro Costeira, que já deveria ter sido concluída, caminha a passos lentos e os moradores estão indignados. De acordo com eles, os serviços iniciaram em outubro do ano passado, com previsão de entrega para abril deste ano, o que não ocorreu. “Nas ruas Antônio Machnievicz e Isidoro Burkoski o asfalto passou longe. E quando questionamos os engenheiros da Prefeitura, nos disseram que o serviço não será mais feito. Ficamos preocupados”, reclamou um dos moradores.

Outro morador disse em um trecho da rua Antônio Machnievicz existe uma manilha da rede de esgoto, que foi colocada quase em frente às casas, e os carros precisam desviar. “Faz mais de um ano que está assim, está um perigo!” reclamou um morador.

A Prefeitura explicou que o asfalto nos jardins Milão e Juruá está em andamento, porém, os serviços que vem sendo prestados pela empresa contratada, estão mesmo lentos, dando a falsa sensação de que estão parados. Por isso, notificou a empresa a melhorar seu efetivo, para acelerar o ritmo da obra.

