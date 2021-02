PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em Araucária

Compartilhe esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde desta sexta-feira, 5 de fevereiro, 859 quilos de maconha, 6,6 quilos de skunk e 1 quilo de “haxixe marroquino”, que eram transportados numa caminhonete com placas do Paraguai. Esta caminhonete estava sendo transportada em um guincho.

De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, a apreensão foi possível após uma operação de combate à criminalidade orientada pelo serviço de inteligência do Órgão, sendo que policiais rodoviários federais interceptaram o motorista de um caminhão guincho que transportava uma GM S10 no quilômetro 156 da BR-476.

Dentro do veículo, no porta-malas e sobre os bancos, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que pesados somaram cerca de 859 quilos de maconha, 6,6 quilos de skunk (uma variedade mais potente de maconha) e 1 quilo de “haxixe marroquino”, que tem um alto teor de concentração do princípio ativo da maconha, distinguindo-se dos demais pelo seu sabor picante, refrescante, ou doce, de acordo com o tipo do cultivo. A droga é uma das mais consumidas na Europa e tem alto valor de mercado.



Diante dos fatos, o traficante e o motorista do guincho foram detidos e encaminhados, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para o registro do crime de tráfico de drogas. O prejuízo aos cofres do crime organizado chega próximo de R$ 1 milhão.

Droga apreendida e presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária

Texto: Assessoria de Comunicação da PRF com alterações / Foto: Divulgação