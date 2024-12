Produtos da Copa Energia Distribuidora de Gás todos conhecem e confiam

A Copa Energia Distribuidora de Gás S.A, empresa que compõe o pool das distribuidoras de gás em Araucária desde 1992, está localizada na Rodovia do Xisto, no bairro Thomaz Coelho. A Copa Energia nasceu de um sonho idealizado há mais de 20 anos pelo fundador da Copagaz, Ueze Zahran, que, em 2020 tornou-se realidade: a aquisição da Liquigás pela Copagaz. Desta fusão surgiu a Copa Energia, líder de engarrafamento, comercialização e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Brasil e América Latina.

Com a tradição das suas marcas de produtos, as quais os brasileiros conhecem e confiam, a Copa Energia está presente em milhares de lares, empresas e indústrias desde os anos 1950, quando a Copagaz foi criada na cidade de Campo Grande e a Liquigás chegou ao Brasil pelas mãos de engenheiros italianos.

A Copa Energia se destaca pelo fornecimento de GLP Empresarial, gás a granel, setor de serviços, gás para indústria, gás para comércio, gás para agronegócio, gás para aerossóis, gás para condomínios, medição individualizada e outras soluções.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.