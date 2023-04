Projeto social da Anjos Colchões & Sofás Araucária ajuda entidades assistenciais da cidade

Os projetos sociais exercem grande importância em nossa sociedade, são essenciais no combate às desigualdades e podem transformar a realidade de muitas pessoas necessitadas. Com esta visão, a Anjos Colchões & Sofás de Araucária realiza o Anjos Solidários, projeto que consiste na doação de colchões para famílias locais que vivem em situação de vulnerabilidade. Os colchões possuem um modelo desenvolvido exclusivamente para doação e sua comercialização ao consumidor final é expressamente proibida. Possuem espuma D23 e contam com proteção antiácaros, mofos e fungos, prevenindo rinites e alergias. Suporta até 150Kg e proporciona conforto excepcional para um sono de qualidade, além de ser testado e aprovado pelo Inmetro.

De acordo com os sócios-proprietários da Anjos, Willian e Magali, o foco dessa campanha é oferecer apoio à população, auxiliar entidades sociais que ajudam no combate à violência infantil, prevenção ao câncer, apoio a casa de idosos, órfãos e imigrantes, entre outras instituições sem fins lucrativos. “Estamos cada vez mais orgulhosos em ver essa iniciativa crescer e alcançar mais pessoas em Araucária. Por meio dessa ação beneficente, já doamos até o momento 25 colchões para a Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP e para a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância – APMI”, comemoram os empresários.

Você também pode doar

Qualquer cidadão pode fazer parte desse super projeto. “Você também poderá adquirir unidades de colchões solidários na loja Anjos Colchões & Sofás de Araucária, porém o faturamento e entrega dos mesmos só pode ser feito diretamente para uma entidade sem fins lucrativos”, explica Willian.

O empresário conta que a Anjos Araucária quer intensificar essa ação, por isso, quanto mais seguidores curtirem e seguirem a fanpage e o Instagram da loja, mais a campanha terá sucesso. “A cada 500 novos seguidores, doaremos um novo colchão. Ajude a aumentar a quantidade de colchões doados, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou pesquise @AnjosAraucaria.Centro e siga a loja nas redes sociais”, convida.

Projeto social da Anjos Colchões & Sofás Araucária ajuda entidades assistenciais da cidade 1

Uma rede de caridade

A Sociedade de São Vicente de Paulo exerce um belíssimo trabalho de caridade em Araucária, atua em situações emergenciais provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas necessitadas. Atende famílias em situação de vulnerabilidade e sem discriminação.

A SSVP recebe doações vindas da comunidade e das pastorais e há diversas formas de as pessoas fazerem parte desta rede de caridade. Você pode se tornar um voluntário ou ser um benfeitor, as doações podem ser em forma de roupas, calçados, alimentos, móveis, cadeiras de rodas, muletas, brinquedos, itens de higiene pessoal ou contribuições financeiras.

O endereço para entrega das doações é Rua Dr. Júlio Szymanski, 46 – Centro, telefones (41) 3552-1645 / 3642-1291. Acompanhe a SSVP no Instagram: @ccdearaucariadassvp

Já a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância – APMI Araucária foi fundada em 15/11/1947, sendo uma entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade principal a promoção de ações destinadas à proteção e a assistência à maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.

Seja um “Amigo da APMI” e contribua para o desenvolvimento social do Município. A entidade fica na Rua Prof. Alfredo Parodi, 427 – Centro, fone (41) 3642-1681. Acompanhe a Associação nas redes sociais: @apmiaraucaria e www.facebook.com/apmiar

Anjos Colchões & Sofás de Araucária é parceira da Sociedade São Vicente de Paulo.

Serviço

A Anjos Colchões & Sofás Araucária fica na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro de Araucária, próximo à Casa Cavalo Baio, em frente a CallFarma. Para mais informações é só entrar em contato pelo fone/whatsapp: (41) 3556-9610.

Edição n. 1359