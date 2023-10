No verão, as temperaturas podem ficar acima dos 30 graus, o calor é tanto que o metabolismo das plantas fica acelerado, fazendo com que elas cresçam bastante. Verão ainda é um período com maior concentração de chuvas, fator que também contribuiu com o crescimento das gramas e demais plantas. Nesse período, quem possui jardim precisa dispensar cuidados mais frequentes, como cortar a grama, podar as plantas, arrancar o mato, matar pragas, entre outros.

Para te ajudar nessa difícil tarefa, a Razera Araucária oferece uma linha completa para jardinagem. São roçadeiras a gasolina; aparadores de grama elétrico e a bateria; pulverizadores manuais e a bateria; podador de cerca viva a gasolina, elétrico ou a bateria; tesoura para poda de folhas, flores e galhos; cortadores de grama a gasolina, elétrico ou a bateria; rastelo metálico e plástico; pazinhas para manutenção de jardim; podadores de galhos manuais, elétricos ou a gasolina; irrigadores e pequenos utensílios como enxadas, pás, foices, entre outros.

Razera Araucária tem tudo que você precisa para cuidar do seu jardim 1

Limpeza e conservação

A execução dos serviços de limpeza e conservação da sua casa ou empresa também pode contar com a ajudinha da Razera, que trabalha com uma linha completa de máquinas, equipamentos e utensílios. São lavadoras domésticas e industriais; aspiradores doméstico e industrial; extratora doméstica e industrial; mangueiras de jardim; engate rápido e esguicho; varredeiras; lavadoras e secadoras de piso.

As novidades não param por aí, a loja está com lançamentos imperdíveis, como das novas roçadeiras da Stihl, e todas estão em promoção. “A motosserra Stihl MS 170 que era R$1.249,00 está por R$999,00, o aparador de grama Tramontina 1000W de R$399,00 por R$299,00 e o cortador de grama Tekna 1000W de R$399,00 por R$299,00. Vale a pena aproveitar essas promoções e deixar seu quintal limpinho e mais bonito”, fala Lucas Razera, um dos gestores da empresa. Ele convida todos para conhecer a loja e aproveitar as promoções!

Além da venda de máquinas e equipamentos, Razera oferece manutenção e peças de reposição

Além da venda de máquinas e equipamentos, a Razera oferece assistência técnica, manutenção e tem peças de reposição à pronta entrega. Tudo para facilitar a sua vida. Faça uma visita para conhecer todas as novidades, promoções e vantagens que a loja pode te oferecer. O endereço é Rodovia do Xisto, 5704, bairro Tindiquera e os fones de contato são (41) 3607-0373 e (41) 99650-8750.

Razera Araucária tem tudo que você precisa para cuidar do seu jardim 2

Foto: Marco Charneski