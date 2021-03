Rede de Farmácias São João inaugura loja em Araucária

Compartilhe esta notícia:

A farmácia terá, além de uma extensa lista de medicações, serviços farmacêuticos, teste de glicemia, verificação da pressão arterial, aplicação de injetáveis e o teste do Covid 19 Antígeno – Swab Nasal. Foto: Marco Charneski

A maior Rede de Farmácias do Sul do Brasil, 100% brasileira, inaugura uma nova loja na cidade de Araucária, na Rua Manoel Ribas, 326, a primeira unidade da empresa na cidade, com amplo estacionamento, milhares de produtos e ofertas especiais de inauguração. A unidade local ficará sob o comando do gestor farmacêutico Ronaldo Alves e vai contar com serviços farmacêuticos, como consulta farmacêutica, teste de glicemia, verificação da pressão arterial, aplicação de injetáveis e o teste do Covid 19 Antígeno – Swab Nasal (cotonete), com resultado em até 15 minutos, feito em uma sala exclusiva, com todos os cuidados necessários. “Também traremos para a cidade outras facilidades como o clique-retire, através do site www.saojoaofarmacias.com.br ou aplicativo Farmácias São João. O cliente pode fazer suas compras online, pagar e passar retirar na loja ou receber em casa, no conforto do lar”, explica o gestor.

Se preferir, o cliente também pode solicitar uma tele-entrega. As compras podem ser parceladas em até seis vezes através do cartão de crédito ou do Crédito Fácil, que é o crediário próprio da rede, com solicitação e análise imediata na loja. Através do programa São João Mais, o programa de fidelidade da São João, o cliente tem acesso wi-fi grátis na loja e acesso a promoções exclusivas, o cadastro é feito na loja e é gratuito.

O começo de tudo

O espírito empreendedor de um garoto que, aos 14 anos de idade, deu os primeiros passos no ramo farmacêutico, hoje tornou-se uma das maiores redes varejistas de medicamentos do país. Filho de agricultores, o mais velho de cinco irmãos, o empresário Pedro Henrique Kappaum Brair começou a trabalhar desde cedo, aos nove anos, auxiliando no sustento da família que residia na cidade de Santo Augusto, região Norte do Rio Grande do Sul.

No comando da empresa desde a sua origem, há 40 anos, o Presidente Pedro Brair sempre reforça o propósito da rede: “A saúde é uma dádiva e servir é a melhor oportunidade que temos. O compromisso do atendimento de qualidade e a busca da perfeição fazem parte da nossa história e servem de base aos colaboradores que se inspiram nessa trajetória para fazer, do seu trabalho, uma missão.”

Mais que uma farmácia

Atualmente, farmácia deixou de ser sinônimo de tratamento de doenças. Agora, vai muito além da procura por remédios, significa também prevenção, cuidado, autoestima, carinho e bem-estar. Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a população vive essa realidade através do forte investimento em tecnologia, expansão do tamanho das lojas e variedade de produtos e serviços oferecidos pela Rede de Farmácias São João.

Hoje, com distribuidora própria, comprando direto da indústria, com um moderno centro de distribuição com 100mil m2 em Passo Fundo/RS, a rede possui mais de 800 lojas, emprega mais de 14 mil colaboradores e possui mais de 500 salas de serviços farmacêuticos. Comprometida com as comunidades onde está presente, a São João é responsável por inúmeras ações sociais, colaborando, em 2020, com mais de 2 milhões de reais para projetos sociais. E por toda esta atuação, recebeu, pelo sexto ano consecutivo, o prêmio Top Of Mind da Revista Amanhã, destaque na categoria mais nobre, a de Grande Empresa, e de mais lembrada do setor farmacêutico no Rio Grande do Sul. A empresa ainda é uma das que mais emite notas fiscais no sul do país, aproximadamente seis milhões de notas fiscais eletrônicas todos os meses.

Serviço

A Farmácia São João Araucária está localizada na Rua Manoel Ribas, 326, Centro. A unidade terá um serviço diferenciado, que é o teste do Covid 19 Antígeno – Swab Nasal (cotonete), com resultado em até 15 minutos e um dos melhores preços da região. Agende o seu exame!

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021