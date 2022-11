Retratos da zona rural

Tem sido uma forma bastante interessante de retratar a nova imagem da Zona Rural de Araucária, através dos retratos tirados por funcionários públicos de carreira, que são pessoas apaixonadas pelos verdes campos entremeados de matas nativas da nossa maravilhosa Zona Rural, rico e verdadeiro mosaico agrícola do solo paranaense, agora emoldurado pelas excelentes Estradas Rurais, asfaltadas, sinalizadas e iluminadas por LED neste ano de 2021. E não seria exagerado afirmar que a cidade já tem um Padrão de Qualidade, o Padrão Araucária em meio rural. Os fotógrafos amadores são dois, um deles, morador ali das cercanias do Guajuvira, é técnico em Turismo Rural e trabalha na SMMA, de nome André Marques, enquanto o outro é Técnico em Meio Ambiente, e hoje está lotado na SMAG, morador do Porto Laranjeiras, de nome João Aroldo Rocha. Ambos são apaixonados pela arte de fotografar e ultimamente estão provendo o Facebook do Meio Ambiente com imagens de tirar o fôlego, cuja consequência foram comprovadas por milhares de pessoas (mais de 70 mil acessos) que despertaram a curiosidade pela nossa Zona Rural visitando a página da SMMA no facebook.

Sabemos que muita coisa de Araucária deve ser mostrada ao grande público visando atrair novas oportunidades de negócios nestes tempos de Pandemia.

Poucos araucarienses conhecem o potencial desta cidade como nosso atual Prefeito.

O conhecimento das coisas com atitudes corretas geram ações práticas demonstrando sabedoria. Alguns sabedores disto mudam a realidade das coisas quando comandam o futuro de uma coletividade.

Para finalizar nestes tempos de doença na sociedade, nada melhor que oferecer aos nossos olhos colírio em forma de imagens de uma realidade transformada pelo trabalho contínuo de pessoas que sonham com um mundo melhor.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021