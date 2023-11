Rothbarth Parafusos e Ferragens ganha o prêmio Melhores do Ano pela 22ª vez

Das 24 edições do Prêmio Melhores do Ano, organizado pela empresária e jornalista Gabi Rocha, a Rothbarth Parafusos e Ferragens venceu 22. Com 25 anos, é quase possível dizer que a empresa foi premiada desde que foi fundada.

Os gestores Fábio Bernar Rothbarth e seus pais Udo Rothbarth e Beatriz Bernar Rothbarth, afirmam que o prêmio reforça o compromisso de atender os clientes sempre da melhor forma possível, oferecendo cada vez mais diversidade de produtos e mantendo a qualidade nos serviços prestados. “Ganhamos este prêmio pela primeira vez em 2001 e, desde então, temos sido lembrados, isso nos deixa lisonjeados”, afirma Fábio.

A Rothbarth atingiu um patamar de respeito, no entanto, para chegar onde está, teve que trilhar um caminho cheio de percalços. Lá atrás, quando tudo começou, funcionava em um imóvel alugado e foi somente 10 anos depois que a empresa mudou para um prédio próprio. Também enfrentou os desafios de acompanhar um mercado bastante competitivo, era preciso manter seus resultados e continuar firme para ter sucesso. “Foram dias de muita luta, que valeram muito a pena. Atualmente temos 3 terrenos, e ao longo desses anos, já tivemos duas ampliações no imóvel, ou seja, mais do que dobramos nossa estrutura de trabalho”, declaram os proprietários.

Além de acompanhar a constante evolução e a diversidade de produtos que surgem a cada dia, sempre focando nas necessidades do seu consumidor, a empresa não parou de crescer. Expandiu com um setor de madeiras e hoje, muito além de ser especialista em parafusos e ferragens, a Rothbarth comercializa portas, janelas, caixilhos, palanques, escoras, forros, assoalhos, rodapés, mata junta, tábuas, beiral, meia cana, ripas, vigas, caibros, madeiras para decks e muitos outros produtos. “Podemos dizer que todos os dias levamos aos nossos clientes novos produtos, de novas marcas, mantendo nosso propósito de competir com os importados, cuja qualidade deixa a desejar”, compara Fábio.

Com a implantação da Madeiras Rothbarth, novos investimentos foram necessários, por exemplo, a aquisição de uma das mais modernas autoclaves do mercado, de marca alemã, que possui 12 metros. A área de reflorestamento mantida pela empresa tem cerca de 968mil m², dimensão que equivale a aproximadamente 40 alqueires e está localizada em Tunas do Paraná.

“Também temos um galpão comercial de 1.200m² para estocagem de todo material tratado, e todos os anos temos a preocupação de aumentar e diversificar a variedade dos nossos produtos. Sabemos que não podemos nos acomodar, pois o mundo do empreendedorismo está cada vez mais diversificado e especializado e nossos clientes, estão cada vez mais exigentes. No entanto, o fato de sermos lembrados por mais um ano como a melhor empresa do ramo de parafusos e ferragens, nos faz crer que estamos no caminho certo”, comemora Fábio.

Rothbarth Parafusos e Ferragens ganha o prêmio Melhores do Ano pela 22ª vez 1

Serviço

A Rothbarth Parafusos e Ferragens e a Madeiras Rothbarth estão localizadas na BR 476 (Rodovia do Xisto), 7104, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Os telefones são (41) 3031-1313, (41) 3537-7677 e (41) 99961-6984. Acompanhe a empresa pelo site parafusosrothbarth.com, Facebook Parafusos e Ferragens Rothbarth e Instagram @parafusosrothbarth

Foto: Marco Charneski

Edição n.º 1389