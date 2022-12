Rothbarth Parafusos e Ferragens ganha prêmio Melhores do Ano de 2022

Há 25 anos no mercado, atuando no setor de parafusos, ferragens e madeiras tratadas de pinos e eucalipto para decks, a Rothbarth destaca-se principalmente pelo comprometimento com seus clientes e um atendimento de qualidade. A empresa também mantém o compromisso de estar constantemente em sintonia com o mercado, buscando sempre novos produtos. Tudo isso fez com que a Rothbarth recebesse este ano o Prêmio Melhores do Ano, da Única Comunicação, após vencer na categoria Parafusos e Ferragens, com 77% dos votos.







A premiação busca reconhecer e premiar as empresas que se destacaram em suas categorias, recebendo com isso o reconhecimento da população. A cerimônia para homenagear aqueles que com grande mérito conduziram seus negócios de forma digna, cultivando um trabalho respeitado e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município foi realizada na noite de quinta-feira (08/12), no Clube de Campo.

“Ganhamos mais uma vez o Melhores do Ano, inclusive, já vencemos várias metas de vendas em campanhas feitas pelas indústrias. São mais de 18 prêmios conquistados. Sermos escolhidos pelo voto da população araucariense é muito gratificante, faz com que a responsabilidade redobre, porque acreditamos que é muito mais difícil se manter no topo do que apenas chegar lá”, declara Fábio Bernar Rothbarth, que administra a empresa ao lado do pai Udo Rothbarth e da mãe Beatriz Bernar Rothbarth.

O empresário lembra que para consolidar a marca no mercado, é preciso perseverar e superar todas as dificuldades. No caso da Rothbarth, vencer a concorrência desleal para solidificar a clientela e ainda conhecer o perfil dos clientes foram as principais barreiras nesse caminho para o sucesso.

A família Rothbarth faz questão ainda de mencionar as conquistas que marcaram essa história empresarial. “Um certo dia, no ano de 1997, meu pai chegou em casa, conversou com minha mãe e expôs a vontade de abrir um negócio próprio. Ela, mais do que nunca, deu total apoio e embarcou no projeto. Começamos em um imóvel alugado, onde atendemos os clientes por longos 10 anos. Depois nos mudamos para o prédio próprio e 6 anos após, ampliamos nossa estrutura. Hoje, após crescer ainda mais, estamos com um galpão novo e totalmente pronto”, comemoram.

Toda essa trajetória faz da Rothbarth Parafusos e Ferragens uma empresa tradicional no mercado, com uma clientela fiel, e ainda coroada pelo reconhecimento da população, que a indicou para receber o prêmio Melhores do Ano.

Serviço

A Rothbarth Parafusos e Ferragens fica na BR 476 (Rodovia do Xisto), 7104, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. O telefone é (41) 3031-1313.