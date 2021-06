Sábado é dia de vacinação contra a Covid em Araucária. Saiba quem deve ir

Foto: Jonathan Campos/AEN

A Prefeitura informou na tarde desta quinta-feira, 3 de junho, que haverá vacinação contra a Covid-19 neste sábado, dia 5, das 9h às 16h no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Serão vacinados gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, doentes crônicos que apresentarem declaração e os cidadãos com 59 anos completos.

No domingo não haverá vacinação em nenhum ponto da cidade, segundo o informe. O calendário para a próxima semana será divulgado posteriormente no site da Prefeitura e nos canais oficiais. Mais informações e dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 poderão ser obtidas no Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA