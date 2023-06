SDB Colchões apresenta as vantagens dos colchões enrolados

Uma boa noite de sono traz inúmeros benefícios para nossa saúde, como auxiliar no melhor desempenho energético do corpo, evitar e controlar várias doenças crônicas, prevenir a obesidade, equilibrar a liberação de hormônios, dentre outros. Mas o fato é que poucas pessoas têm noites de sono adequadas para o descanso do dia, e acabam sofrendo com várias consequências a médio e longo prazo. Para os especialistas, o colchão é um dos fatores determinantes se teremos ou não uma noite tranquila e revigorante.

A SDB Colchões, que possui uma loja de fábrica em Araucária, sabe da importância da escolha correta de um colchão de qualidade, que tenha engenharia e tecnologia de ponta na sua produção. Por isso traz no seu mix de produtos os colchões da Swedish Dream Box (SDB Colchões), uma marca sueca que busca reduzir a pegada de carbono através de inovação e praticidade, focando no conforto e no sono de alta qualidade.

“A SDB Colchões leva aos seus clientes a experiência diferenciada dos colchões enrolados, ou seja, em vez de transportar e entregar produtos volumosos e pesados, há uma abordagem inteligente de entregá-los enrolados, assim ocupam um espaço reduzido durante o manuseio e transporte. Esse método de embalagem também permite que os clientes recebam seus colchões em casa de forma prática e eficiente, facilitando a movimentação até seu quarto”, explica a loja.

Design elegante

A SDB Colchões destaca ainda que a praticidade não é o único foco da marca, uma vez que os colchões são fabricados com materiais de alta qualidade, que proporcionam conforto e suporte ideais para uma noite de sono reparadora. “A equipe de pesquisa e desenvolvimento da empresa está constantemente explorando novas tecnologias, tendências e materiais para aprimorar ainda mais a experiência de sono dos clientes. Tudo isso assegurado através das certificações da empresa nas normas ISO 9.001 e ISO 14.001”, reforça a empresa.

Os princípios estéticos da Suécia, país de origem da SDB Colchões, estão incorporados nos seus colchões, que se destacam pelo design elegante e minimalista. Outra preocupação é com a sustentabilidade, pois a marca está comprometida em minimizar seu impacto no meio ambiente, tanto na fabricação de seus produtos quanto em suas práticas comerciais. “Os colchões combinam um design clean com detalhes cuidadosamente pensados, resultando em peças que se destacam visualmente em qualquer ambiente, e os materiais utilizados são escolhidos com base em critérios ecológicos – a empresa busca constantemente reduzir seu consumo de energia e resíduos em suas operações. São muitas vantagens que o cliente ganha ao adquirir um colchão da Swedish Dream Box”, ilustra a SDB Colchões.

Serviço

Se você ficou curioso em conhecer mais sobre os colchões Swedish Dream Box (SDB Colchões), visite a loja de fábrica, que fica na rua José Leal de Oliveira, 404, bairro Thomaz Coelho ou acesse o site da marca https://www.sdbcolchoes.com.br/ e Instagram: @sdbcolchoes.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1365