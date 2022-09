Semana Municipal de Trânsito – Parque Cachoeira

A Secretaria Municipal de Urbanismo, por meio do Departamento de Trânsito de Araucária, realizou um brilhante evento em alusão à Semana Municipal de Trânsito, no dia 27 de agosto, das 09h às 15h, no Parque Cachoeira e até o Sol graciosamente apareceu e, dessa forma, adultos e crianças puderam conhecer, aprender e se divertir com muitas atividades de orientação e recreação.

Diversos órgãos e entidades públicas e privadas que desenvolvem ações em conjunto ao Departamento Municipal de Trânsito participaram. Entre elas, a Escola Pública de Trânsito do Detran/PR, com a equipe do Detranzinho, a Escola Pública de Trânsito do Município de Curitiba, que com a Secretaria Municipal de Educação expuseram as ações desenvolvidas nas Escolas e CMEIs do município, além de organizar circuitos educativos para que crianças pudessem vivenciar a experiência do trânsito na prática e entender mais sobre esse universo.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disponibilizou para o público infantil brinquedos, brincadeiras e bicicletas.

Houve também exposição de veículos utilizados no Transporte Escolar, de um ônibus adaptado do TRIAR (sistema de transporte de Araucária) e de viaturas do Departamento de Trânsito, Bombeiros e Guarda Municipal.

Palestras para idosos foram feitas pela Agência Nacional de Mobilidade (Anamob) e pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (Órgão criador do Maio Amarelo).

Para adultos, atrações como simulação de pontos cegos em uma carreta pela empresa Via Dupla, exposição de grupo de motociclismo, equipes de ciclismo presentes e de lojas de bicicletas, além de mostra aberta para a comunidade expor carros antigos.

Durante a realização do evento, houve emissão de credenciais de Idoso e de Pessoas com Deficiência e de cartão de Transporte Público Municipal (TRIAR).

A Secretaria Municipal de Educação participou com exposição de atividades desenvolvidas por vários departamentos, como: a Busca Ativa, o Atendimento Domiciliar e Hospitalar, Coensino e também apresentou oficialmente à comunidade o EstudAr; material elaborado por profissionais da Smed para contribuir no processo de ensino e aprendizagem.

O evento foi realmente um sucesso e com certeza foi muito instrutivo para todos que puderam prestigiar, conhecer e se divertir neste sábado de sol.

Jucimara Bengert Lima

Karen Cristiane Kampa

Departamento de Articulação Pedagógica

Publicado na edição 1327 – 01/09/2022