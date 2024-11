Service Center da Andritz em Araucária é exemplo de eficiência e sustentabilidade

Com uma trajetória de mais de 170 anos, o grupo Andritz é líder mundial no fornecimento de sistemas, equipamentos e serviços para a produção de celulose, papel, tissue e cartão. Presente no Brasil desde 1992, a Andritz Brasil tem sua sede em Curitiba (PR), e desde 2018 está presente em Araucária, com o Service Center localizado na Rua Celio José Franceschi, no bairro Chapada.

A divisão no Município possui uma infraestrutura robusta, com chão de fábrica preparado para cargas pesadas e um sistema de gestão certificado pelas normas ISO 9001, 14001 e 45001, garantindo qualidade e eficiência.

A Andritz Brasil opera em diversas áreas, incluindo manuseio de madeira, cozimento, depuração e branqueamento da polpa, secagem e enfardamento da celulose. Na área de automação e digitalização, oferece soluções que aprimoram processos e plantas, tornando-os mais eficientes e lucrativos, com um portfólio robusto que visa levar processos e plantas ao seu nível mais alto de autonomia e otimização possível.

A empresa atua desde a engenharia de cotação até a gestão de projetos, desenvolvimento de hardware e software, montagem, inicialização e treinamento de operadores. Além disso, fornece suporte para manutenção, expansões e melhorias.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.