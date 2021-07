SMEL Araucária/ASPMA/Berneck é campeã invicta da Taça Neuri Barbieri

Equipe de voleibol mostrou que está com um elenco afinado e preparado para a temporada oficial. Foto: divulgação

Enquanto se prepara para a temporada de competições 2021/2022, a equipe masculina Sub 19 de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck já vem brilhando nas quadras. No último final de semana, dias 9 e 10 de julho, foi a campeã invicta da Taça Neuri Barbieri de Vôlei 2021, que aconteceu em São José dos Pinhais e reuniu as principais equipes paranaenses da modalidade, como a AAAEF Londrina, Amavolei, Avojoi Vôlei Joinville, Círculo Militar do Paraná/Trane, SMEL Araucária/ASPMA/Berneck e São José dos Pinhais/AIEL. Com seis vitórias em seis jogos, o time de Araucária venceu a final contra o Círculo Militar do Paraná/Trane por 2 a 0 (25/16 e 25/21).

O técnico Everson Ribeiro disse que é importante começar a temporada conquistando um título, principalmente pelo nível das equipes que estavam participando. “Estamos testando a equipe e esse resultado mostra que apesar de ser início de temporada, o trabalho está sendo desenvolvido de maneira correta e satisfatória. Também temos que frisar que fomos invictos e que tivemos a chance de colocar todos os atletas em quadra, dando a eles ritmo e mostrando a força do elenco para a temporada”, pontuou.

Ele comentou ainda que foi uma honra participar da Taça, que homenageou o eterno presidente do voleibol paranaense, Neuri Barbieri. “O Neuri é um dos responsáveis pelo sucesso do voleibol paranaense. Será eternamente lembrado pelos seus préstimos frente à Federação Paranaense”, comemorou o técnico.

Destaques

Cinco atletas do time SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck foram escolhidos para compor a seleção da Taça Neuri Barbieri. Melhor Oposto Mickael dos Santos, Melhor Ponteiro 1 Jefferson Sobral, Melhor Central 1 Rodrigo Almeida, Melhor Líbero João Bomfim e Melhor Jogador Jefferson Sobral.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021