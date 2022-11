Studio Personal Fitness, além de te dar dicas nas redes sociais, te ajuda a tomar a iniciativa e movimentar-se

Com a correria do final de ano, tem gente que esquece do principal: cuidar de si mesmo! E não são poucos os resultados negativos no corpo e na mente quando a escolha é o sedentarismo. O Studio Personal Fitness, pensando em dar aquele “empurrãozinho” que faltava para que essas pessoas se decidam por uma vida mais ativa e saudável, oferece um ambiente moderno e bem equipado, com uma equipe de personal trainers capacitados que te atenderão com todo o respeito que merecem, salas exclusivas, parceria com a Incott Massoterapia que fica ao lado da sala de Pilates, Pilates com aéreo, entre outras modalidades.

“Quando surgiu o Studio, em 2010, no CSU, a ideia era fazer com que as pessoas tivessem acesso a treinos individualizados, com custos mais acessíveis do que nas academias. Percebendo o aumento no número de pessoas que procuravam o bem estar, a boa forma, junto com a reabilitação de lesões de joelhos, ombro, coluna, reinauguramos em abril deste ano, oferecendo um espaço físico mais amplo e moderno, novos equipamentos, além de algumas mudanças na estrutura interna, e uma delas é uma jornada programada de capacitação e seleção de profissionais para que todos tenham atendimento de qualidade. Hoje temos, além do profissional personal trainer, o Pilates, e junto firmamos uma parceria com a Renata Incott, para ofertar massagens terapêuticas, entre outras”, diz o proprietário Rodrigo Gustavo.

Reconhecimento

A excelência no atendimento e a expansão também já renderam ao Studio Personal Fitness o prêmio Melhores do Ano, por cinco vezes, na categoria Estudio de Personal Trainer. “Vencemos por cinco vezes desde que a categoria foi criada e nosso diferencial são os nossos profissionais, que estão sempre se capacitando para melhor atender nossos alunos”, declara Rodrigo.

O horário estendido do atendimento de segunda a sexta-feira – das 6h às 22h – é outro atrativo do estúdio. “Às vezes atendemos além disso, até sair nosso último aluno”, completa o proprietário.

Serviço

O Studio Personal Fitness fica na rua Irmã Elizabeth Werka, 116, bairro Fazenda Velha – fones 3031-2146 / 99522-8711 e 99215-4338. Acompanhe as novidades nas redes sociais Facebook “Personal Fitness” e Instagram “Personal Fitness Pilates”.