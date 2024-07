Subway Araucária oferece atendimento todos os dias e com promoção do sanduíche do dia

Inaugurada em 2008, o Subway Araucária se tornou um ponto de referência na cidade, ocupando o mesmo espaço desde sua abertura, originalmente administrado por um proprietário diferente, a loja passou por uma grande transformação em 2011, quando Melody Choinski assumiu o controle e trouxe consigo uma nova equipe.

Especializada em sanduíches naturais, a loja oferece uma experiência gastronômica única aos seus clientes. Um dos grandes diferenciais é o modo como os sanduíches são preparados: montados na frente dos clientes, o que permite que cada um escolha os ingredientes de acordo com suas preferências individuais. Essa personalização não apenas garante que cada refeição seja exatamente ao gosto do cliente, mas também torna a experiência de compra mais interativa. Os clientes podem optar por uma variedade de pães, carnes, queijos, vegetais e molhos, além das opções veganas, resultando em combinações que atendem a todos os paladares. O horário de funcionamento é também um atrativo para os clientes, de segunda a quinta-feira, a loja está aberta das 10h às 22h, estendendo seu horário até as 23h nas sextas e sábados. Aos domingos, o funcionamento é das 11h às 22h, permitindo que os clientes desfrutem dos sanduíches a qualquer dia da semana, seja para um almoço rápido ou um jantar descontraído.

Além disso, a loja é conhecida pela promoção do dia, uma oferta especial que atrai muitos clientes fiéis. Cada dia da semana oferece um sanduíche específico de 15 cm pelo preço promocional de R$ 17,50.

O Subway Araucária também oferece serviços de entrega, proporcionando mais uma opção para quem prefere saborear os deliciosos sanduíches no conforto de suas casas. Os pedidos podem ser feitos pelo iFood ou pelo WhatsApp, atendendo diversos perfis de clientes, desde aqueles que estão sempre em movimento até aqueles que preferem uma refeição tranquila em casa.

Serviço

O Subway Araucária fica na Av. Archelau de Almeida Tôrres, 305 no Centro, os pedidos podem ser feito através do iFood e também do WhatsApp através do telefone (41) 3031-1015. O cardápio pode ser acessado através do link https://www.subway.com/pt-br/menunutrition/menu

