Supergasbras comercializa mensalmente cerca de 140 mil toneladas de GLP

A Supergasbras Energia Ltda é conhecida por distribuir o gás que alimenta mais de 10 milhões de famílias brasileiras, até em lugares onde nenhuma outra energia chega. A empresa entrega o conhecido “gás de cozinha” (botijão de 13 kg). Além disso, também fornece cilindros para empilhadeiras (20kg) e instala tanques de diversos tamanhos em indústrias, agronegócios, restaurantes, hotéis, shoppings, lavanderias, casas, condomínios e diversos outros estabelecimentos.

Em Araucária, a Supergasbras está inserida no pool das distribuidoras de gás e combustíveis, na Rodovia do Xisto, bairro Thomaz Coelho. Em julho de 2004, a SHV Energy, que já detinha 100% da Minasgás e 49% da Supergasbras, adquiriu os 51% das ações restantes. Assim, foi criada a SHV Gás Brasil, que trouxe toda sua expertise para o Brasil e unificou as duas marcas, mantendo o nome Supergasbras.

Com o apoio do seu time de colaboradores, a empresa comercializa mensalmente cerca de 140 mil toneladas de GLP (Gás LP). Tudo isso para atender cerca de 11 mil postos de revendas, 10 milhões de famílias brasileiras e mais de 50 mil clientes industriais e comerciais em todo o país.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.