Tarifa do TRIAR cai para R$ 2,20 a partir da próxima semana

O primeiro compromisso de campanha assumido pelo prefeito reeleito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) será cumprido já na próxima semana: o valor da tarifa das linhas do TRIAR cairá de R$ 2,40 para R$ 2,20.

A popularização do valor da tarifa do transporte coletivo é uma bandeira da administração de Hissam desde o primeiro mandato e, conforme ele vem pontuando, seu objetivo é terminar este segundo governo fixando o valor da passagem em R$ 1,00. Essa redução, pontuou o prefeito, será feita de maneira escalonada já a partir da semana que vem com a queda no valor de vinte centavos.

Hissam explicou ainda que já determinou à Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo municipal, a abertura de processo administrativo a fim de possibilitar a assinatura do decreto de redução da tarifa.

Se tudo ocorrer conforme o planejado, a expectativa é que já a partir de segunda-feira, 11 de janeiro, os passageiros do TRIAR já paguem R$ 2,20 para se locomover pelos bairros de Araucária e também para acessar a integração com as linhas metropolitanas.

O prefeito afirmou ainda que a redução no valor da passagem será feita com a manutenção de todos os outros benefícios implantados ao longo dos últimos nas linhas alimentadoras do TRIAR: isenção tarifária para estudantes, integração temporal, tarifa grátis aos domingos, wi-fi dentro dos ônibus, integração com Curitiba por meio dos terminais Central e Angélica ao custo da tarifa local, entre outras.

“Como sempre faço questão de dizer, não estou fazendo favor algum para a população. O que estou fazendo é apenas devolver ao nosso morador o dinheiro dos impostos dele”, enfatizou Hissam.

Ele ainda acrescentou que o investimento na universalização do transporte coletivo alcança quase a totalidade dos moradores. “O sistema TRIAR transporta dezenas de milhares de pessoas diariamente. São trabalhadores que acordam cedo para trabalhar e, com a passagem mais barata, muitos deles têm mais dinheiro para o pagamento de outras despesas. Além disso, a passagem mais barata é um atrativo para que o empresário contrate moradores de nossa cidade e até mesmo instale sua empresa aqui”, analisou.

Texto: Waldiclei Barboza / Foto: Marco Charneski/ O Popular do Paraná