Tecnologia da Parnaplast é reconhecida no mercado de embalagens nacional e internacional

A qualidade, a durabilidade, o design e a preocupação com os interesses do consumidor são fatores decisivos para o sucesso de vendas de um produto. Por isso, desde sua fundação, em 1974, a Parnaplast Indústria de Plásticos Ltda, localizada na Av. das Araucárias, no bairro Chapada, faz constantes investimentos em equipamentos e em qualificação profissional para desenvolver embalagens ainda mais inovadoras, resistentes e confiáveis que agradem aos clientes e aos consumidores. Atualmente, a empresa é referência nacional e internacional, reconhecida pela sua tecnologia, seriedade e competência entre as indústrias de embalagens flexíveis no Brasil e no exterior.

A inovação nos processos de produção, de gerenciamento de cargas e de tecnologias de produtos são iniciativas constantes na Parnaplast. O objetivo é sempre criar novas soluções para atender o mercado de embalagens flexíveis com mais eficiência e qualidade. A Parnaplast atende frigoríficos, laticínios, indústrias de massas frescas, o setor hospitalar, fabricantes de conservas e atomatados, o setor agrícola, além de produtores de castanhas e outros segmentos.

