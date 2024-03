Tecnologia e Cuidado: A inovação da Clínica Veterinária Araupatas no bem-estar dos animais

Desde a sua inauguração, a Clínica Veterinária Araupatas tem se destacado por sua abordagem diferenciada no cuidado com os animais de estimação. A proposta inovadora da clínica vai além do convencional, priorizando o bem-estar e a saúde dos pets em cada atendimento.

Um dos diferenciais da Araupatas é a segmentação dos internamentos por espécie, com alas exclusivas para gatos e cães. Além disso, a clínica conta com um internamento dedicado exclusivamente ao tratamento de doenças infectocontagiosas, proporcionando um ambiente seguro e isolado para esses casos específicos. Essa abordagem única destaca a preocupação com a saúde dos pets e, principalmente, com a prevenção de doenças.

Outro diferencial significativo da Araupatas é o seu centro cirúrgico equipado com tecnologia de última geração. Os equipamentos avançados garantem procedimentos precisos e seguros, proporcionando aos pets o mais alto padrão de cuidado durante os procedimentos cirúrgicos, além da tecnologia a clínica conta com profissionais capacitados, como cirurgiões e anestesistas veterinários.

Além disso, a clínica investe em tecnologia para monitoramento e controle durante os internamentos, com bombas de infusão que permitem controlar com precisão a velocidade de administração de soro, garantindo um tratamento adequado e personalizado para cada paciente.

A abordagem da Araupatas também se destaca pela importância dada aos exames complementares. A equipe médica da clínica prioriza a realização de exames como análises de sangue, ultrassonografia e raio X, fundamentais para um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Esse compromisso com a investigação detalhada de cada caso diferencia a Araupatas de outras clínicas, garantindo um cuidado abrangente e personalizado para cada pet.

A clínica reforça a importância da visita regular ao veterinário, pois existem diversos problemas de saúde que podem demorar para apresentar sinais significativos, e consultas regulares podem garantir a prevenção e o diagnóstico precoce. Pensando nisso, atualmente a clínica atende dois planos de saúde pet, o Petveter e o Petlove, que são parecidos com os dos humanos, e oferecem mensalidades para todos os bolsos, garantindo aos tutores uma maior flexibilidade e acessibilidade no cuidado com seus animais, tornando os serviços da clínica ainda mais acessíveis.

E agora, em mais um passo rumo à excelência no atendimento, a Araupatas está expandindo seus horizontes. A partir de abril, a clínica estará disponível para atendimento 24 horas por dia, proporcionando aos tutores a tranquilidade em saber que seus animais de estimação podem receber cuidados especializados a qualquer hora do dia ou da noite.

Com uma abordagem inovadora, tecnologia de ponta e um compromisso inabalável com o bem-estar dos animais, a Araupatas continua a ser uma referência em cuidados veterinários, proporcionando aos pets e seus tutores a qualidade e a segurança que eles merecem.

Serviço

A Clínica Veterinária Araupatas atende todos os dias, inclusive aos domingos, das 8:00 às 22:00. O endereço é BR-476, 5846 no bairro Estação. Você pode entrar em contato através do telefone (41) 3031-7386, que também é WhatsApp.

NINA SANTOS / Edição n.º 1407