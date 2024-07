Tererê Confeitaria comemora 19 anos com dois dias de festa e novidades para seus clientes

A Tererê Confeitaria está celebrando 19 anos de atividades com grandes novidades para seus clientes. Fundada em 2006, a empresa iniciou suas operações de maneira modesta, servindo lanches em um pequeno espaço localizado no Cavalo Baio. Desde então, passou por uma notável transformação, crescendo e se modernizando para atender melhor seus clientes.

A história da Tererê começou com a parceria de três mulheres que compartilhavam o sonho de empreender. “Eu trabalhava no negócio de outras pessoas e, então, me perguntei por que não abrir o meu próprio negócio? Eu amo o que faço”, relembra Terezinha Soares, proprietária. A paixão pelo trabalho e a determinação resultaram na expansão do café, que hoje acomoda cerca de 150 pessoas em um ambiente amplo e acolhedor.

Atualmente, a Tererê oferece uma variedade de serviços, consolidando-se como um ponto de encontro versátil. Além do tradicional prato executivo servido diariamente, o espaço também disponibiliza serviços de delivery, atendendo a diversas demandas.

Para as empresas de Araucária e arredores, a Tererê abriu um novo nicho de mercado: o coffee break empresarial. Esse serviço é ideal para treinamentos, reuniões e eventos corporativos, proporcionando uma experiência completa com qualidade e sabor.

A Tererê Confeitaria conta com um espaço lindo e aconchegante para que os clientes desfrutem de suas refeições

Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, a Tererê está organizando um café especial, com um buffet repleto de opções deliciosas, reforçando sua tradição de excelência em momentos comemorativos. Na semana de aniversário, a casa promoveu dois dias de festa com café colonial, em comemoração aos 19 anos, reforçando a conexão com seus clientes e a comunidade.

A trajetória da Tererê é marcada pela perseverança e trabalho árduo. Atualmente, Mariane Soares, filha de Terezinha, segue os passos da mãe, comprometida com o contínuo sucesso do negócio. Este comprometimento familiar assegura que a Tererê continue a inovar e atender às necessidades de seus clientes com a mesma dedicação de sempre.

Serviço

A Confeitaria Tererê está localizada na Av. Archelau de Almeida Tôrres, 296. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3031-2800 ou WhatsApp 41997320021, pelo e-mail terereconfeitaria@gmail.com ou no site www.terereconfeitaria.com.br

Edição n.º 1425