Terezinha Poly: A inauguração do Conjunto Habitacional Manoel Bandeira

O Bairro Jardim Iguaçu é talvez um senão o maior dos bairros de Araucária. Por muitas décadas o que se via era eram vastos campos e muitos terrenos banhados, a área possuía uma grande quantidade de “olhos-d’água” que são vertentes naturais de fontes de água. Mas na área escolhida para construção do primeiro Conjunto Habitacional em Araucária os terrenos ficam em lugares mais elevados, o que os livrou de fazerem parte das áreas banhadas, ainda assim houve estudos para ver a necessidade ou não de drenagem, pois ali muitas casas seriam construídas e centenas de famílias as habitariam. Enfim as futuras casas do Conjunto Habitacional Manoel Bandeira começaram a ser construídas. Muitas famílias adquiriram suas casas ainda na planta e outras adquiriram já quando estavam sendo construídas, talvez por esse motivo, quando na inauguração já havia moradores em casas que ainda estavam em obras.

Em 1980, o Conjunto Habitacional Manoel Bandeira foi inaugurado com grande festa e participação popular, suas ruas já haviam sido abertas, mas poucas já haviam recebido todos as boas condições de tráfego ou mesmo os beneficiamentos até mesmo para pedestres. Mas, mesmo inaugurada, as obras continuaram, foram construídas praças, calçadas, as ruas foram asfaltadas, e casas concluídas.

Quando de sua inauguração, vieram para participar do evento o então Governador do Estado do Paraná General Ney Aminthas de Barros Braga esteve presente com toda comitiva e juntamente com o presidente do BNH e COHAB o então Prefeito Municipal Eng. Rizio Wachowicz em dia de grande festa inaugurou o primeiro conjunto habitacional de Araucária, muitos outros vieram depois, mas esse foi o que mais mais chamou a atenção pelo seu pioneirismo. Aqui vemos o momento que o Governador do Estado está cercado por populares aos quais está cumprimentando, aliás o ex-governador conhecido somente por Ney Braga era uma pessoa muito simples e comunicativo, sua simplicidade de Lapeano fazia com que todos o vissem como uma pessoa amiga, e ele realmente o era. Atualmente já de saudosa memória, não há quem que com ele tenha convivido que não sinta saudades e respeito por esse político/militar.

Atualmente conhecendo o Conjunto Habitacional Manoel Bandeira, podemos notar o grande progresso que houve nesta área. Não é mais sómente um lugar de casas diversas. Muitas casas foram modificadas de acordo com a necessidade de seus moradores, novas construções comerciais surgiram em diversos pontos, todas suas ruas são asfaltadas, iluminadas e possuem água, esgoto, coleta de lixo orgânico e reciclável, praças, áreas de lazer, e o tamanho da área que ocupa, já deixou de ser um conjunto dentro de um bairro, mas, hoje o Manoel Bandeira é a referência do próprio bairro. Temos muitos outros conjuntos habitacionais dentro de nossa cidade de Araucária, mas, com certeza o Manoel Bandeira ainda é o que mais chamou a atenção desde sua inauguração.

Edição n. 1361