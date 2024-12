Tortuga Produtos de Borracha tem orgulho de ser uma empresa 100% brasileira

Líder na América Latina, a Tortuga Produtos de Borracha Ltda é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar. Possui um moderno parque industrial localizado no estado do Paraná, contando com duas fábricas: uma em Araucária, instalada em 2005, que está situada na Avenida das Araucárias, no bairro Chapada, e outra em Curitiba.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil. É reconhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos e como resultado disso, a empresa possui entre seus diferenciais a Certificação ISO 9001, o que a torna referência internacional de qualidade.

Por ser uma empresa 100% brasileira, a Tortuga possui o “Selo do Brasil”, que representa o orgulho de produzir nacionalmente seus produtos, que contêm mais borracha, mais resistência, mais durabilidade, maior variedade de modelos, alta resistência ao calor, além do Programa de Garantia Total Tortuga.

