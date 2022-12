Tragédia: casal em Uninho cai no Rio Passaúna, são resgatados, mas mulher não resiste

Na tarde desta quarta-feira (30/11), um veículo Uno caiu dentro do rio Passaúna, na rua Maritaca, na área rural de Roça Nova, e um casal que estava dentro foi resgatado por uma força tarefa formada por equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e Siate. Chovia muito na hora do acidente e há informações de que o motorista do Uno possa ter se perdido na curva.

As equipes tiveram trabalho para resgatar as vítimas devido à vazão do rio, que aumentou bastante em função das fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Segundo a GMA, a correnteza era forte e os dois estavam se segurando em galhos para não se afogar. O homem foi o primeiro a ser resgatado, com vida, e recebeu os atendimentos no local. A mulher foi resgatada na sequência, correndo risco de morte. Os socorristas tentaram várias manobras de reanimação, porém a vítima entrou em óbito.