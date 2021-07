Tratamento moderno na Oral Unic promete mais rapidez e eficiência

Os alinhadores Oral Unic Align também são transparentes e super discretos. Foto: divulgação

O mundo está muito diferente de como era há dez, vinte ou trinta anos. O tempo passou e novas tecnologias foram surgindo, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas e facilitar os trabalhos cotidianos. As novidades na vida da população estão ajudando a resolver problemas ou deficiências de uma forma mais simples, rápida e eficiente. Isso acontece principalmente na Odontologia, onde o surgimento de tratamentos modernos e inovadores, vem garantindo às pessoas, sorrisos mais alinhados, mordidas mais eficientes e uma perfeita saúde bucal. A Oral Unic, considerada a maior rede de clínicas odontológicas premium do Brasil, aderiu a esse conceito de modernidade e trouxe para o mercado um novo tratamento, específico para o alinhamento do sorriso, deixando-o de forma mais simétrica. São os alinhadores invisíveis da marca Oral Unic Align. O tratamento se destaca pela qualidade, maior segurança, maior conforto, além da rapidez, quando comparado aos tratamentos convencionais.

“Muitas pessoas sofrem por apresentarem uma mordida torta e sorriso desalinhado, e isso traz sérias complicações, tanto para sua saúde física quanto para sua confiança e autoestima. A Oral Unic, que possui uma clínica tecnológica e uma estrutura completa, pode solucionar esse problema, com sua linha própria de alinhadores invisíveis, a Oral Unic Align. São placas de acrílico transparentes que se encaixam na arcada dentária e realizam uma leve e contínua pressão, dessa forma, eles vão moldando o seu sorriso de uma forma mais completa, eficaz e rápida. Mas os benefícios e vantagens desses aparelhos vão mais além, pois os alinhadores Oral Unic Align também são transparentes e super discretos, o que permite fazer o tratamento com muito mais segurança, confiança e autoestima, pois eles não têm aquele visual metálico. Também são removíveis, o que permite que seja retirado com facilidade para o paciente ter uma alimentação melhor, assim como uma limpeza e uma higiene bucal mais completa, facilitando o uso da escova e do fio dental.

A doutora especialista, diretora clínica e responsável técnica da Oral Unic da cidade de Olímpia, Marina Cerruti (CRO/SP 140.214), diz que os aparelhos são o que há de mais moderno no mercado para este tipo de tratamento e que a rede criou o seu próprio modelo devido à necessidade de muitas pessoas terem um tratamento com maior facilidade de acesso. “Muita gente nos procurava precisando desse tratamento, porque não se sentiam bem com aparelho, queriam algo mais discreto, mas não encontravam opção para o caso específico delas, então enxergamos essa necessidade e fomos atrás de trazer a solução, de uma forma mais fácil e melhor para elas”, diz a especialista.

Sobre a Oral Unic

