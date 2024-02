Trazendo brilho à intimidade: A jornada da Charlotte Boutique Íntima em Araucária

Em 2015, iniciou-se uma jornada dedicada à beleza, autoestima e bem-estar em Araucária. A trajetória começou como Charlotte Biju, atendendo somente revendedoras de bijuterias. Um ano depois, a evolução foi inevitável, o espaço foi transformado em uma loja e iniciou o atendimento ao público. O ano de 2018 marcou uma mudança significativa. As consultoras, atentas às demandas das clientes, solicitaram lingeries e cosméticos sensoriais. O feedback caloroso e a crescente procura fizeram com que a loja aos poucos deixasse de lado o segmento de acessórios, focando exclusivamente no mercado de Sex Shop, vendendo lingeries sensuais, vibradores, massageadores terapêuticos, lubrificantes e também gel excitante.

Cinco anos se passaram desde essa decisão estratégica, e a Charlotte Boutique Íntima solidificou sua posição como referência na região, ganhando várias premiações como a melhor e maior loja do segmento na cidade. Toda equipe participa anualmente do maior evento internacional do mercado sensual em São Paulo, assim como cursos de aperfeiçoamento na área, fazendo da Charlotte uma loja especializada em Saúde e Bem Estar Íntimo.

Hoje, a Charlotte é presença marcante não apenas como loja física, mas também por meio de tele entregas, atendendo outras cidades além de Araucária.

O compromisso vai além da comercialização de produtos, a loja se propõe a ser um espaço de descanso, leveza e cuidado para seus clientes. ”Sabemos que cada pessoa carrega consigo dores, traumas e um coração que precisa de atenção especial. E por isso pensamos em atender todos que nos procuram da melhor forma possível”, relata Eliane Maraschin, proprietária da Charlotte Boutique Íntima, que logo se forma como Sexóloga, podendo assim auxiliar ainda mais seus clientes.

O objetivo primordial da Charlotte transcende o simples comércio. “A nossa missão é fazer corações pulsarem, trazer brilho aos olhares, sorrisos aos relacionamentos e, acima de tudo, felicidade íntima”, conta a proprietária.

O ambiente da loja difere de outros Sex Shop, é um local romântico e familiar com a presença de um espaço kids, para que os pais possam fazer suas compras tranquilamente enquanto seus filhos se divertem.

Confira alguns dos produtos e serviços oferecidos:

Tele Entrega: Agilidade e eficiência na entrega de produtos, garantindo a satisfação dos clientes.

Cursos e Palestras Presenciais: Compromisso com a educação e a informação, promovendo o bem-estar através do conhecimento.

Bate Papo Feminino: Um espaço para diálogos abertos, fortalecendo a sororidade e proporcionando trocas enriquecedoras.

Intimidade Feminina: Produtos e serviços pensados exclusivamente para atender às necessidades e desejos das mulheres.

Saúde Pélvica: Comprometimento com a saúde íntima, oferecendo recursos para os cuidados necessários.

Chá de Lingerie: Uma experiência única e divertida para celebrar momentos especiais.

Eventos Empresariais: Parcerias com empresas para promover o bem-estar e a integração entre colaboradores.

Revenda Consignada: Oportunidade de empreendedorismo para revendedoras.

Calcinha Personalizada com Nomes: Toque especial e personalizado para produtos que celebram a individualidade.

Lingerie Sensual Plus Size até o Tamanho 54: Inclusão e respeito, proporcionando opções sensuais para diferentes tipos de corpos.

Serviço

Ficou interessada em conhecer mais sobre os produtos disponíveis? Então não perca tempo e vá até a Charlotte Boutique, localizada na rua Alberto Karas, 31. Tele entrega 41 9994-60503.

@charlotteboutiqueintima

www.charlotteboutiqueintima.com.br

NINA SANTOS / Edição n.º 1400